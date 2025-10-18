Eremo di Santa Caterina. Pranzo e visita guidata. Un luogo straordinario

Un luogo che unisce storia e cultura, raccoglimento, tranquillità e meditazione. Benvenuti all’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, in provincia di Varese, a picco sul Lago Maggiore dove, a partire dal 22 ottobre, e per tutti i mercoledì fino alla fine di novembre, saranno organizzate visite guidate.

Archeologistics, la società che gestisce l’Eremo di Santa Caterina del Sasso per conto della proprietà, la Provincia di Varese, ha pensato ad una formula che prevede sia il pranzo che la visita all’Eremo: alle 12.30 infatti è in programma il pranzo alla Locanda dell’Eremo e, alle 14, inizia invece la visita guidata. La prenotazione è obbligatoria: il costo, di 30 euro, è comprensivo di pranzo, biglietto d’ingresso e visita guidata (ascensore non compreso).

In questo periodo dell’anno l’Eremo infatti è aperto dalle ore 13.30 alle ore 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Sarà possibile anche raggiungere il livello più alto dello straordinario monumento sia grazie alla scalinata esterna che ad un ascensore. Pur se panoramica e molto affascinante, la scalinata presenta 268 gradini: dunque chi preferisse non salire a piedi, presso l’Eremo di Santa Caterina è presente comunque un ascensore il cui costo è di 1 euro a tratta ed il biglietto si può acquistare direttamente sul posto.

Da sottolineare che per raggiungere l’Eremo (via Santa Caterina 13 - Leggiuno, VA) è presente un ampio parcheggio gratuito, mentre la navigazione non è invece più attiva, quindi non è possibile raggiungerlo via lago.

Cris. Cons.