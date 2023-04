L’Eredità, Giacomo Candoni vince per la quarta volta. Chi è il giovane che sbanca il montepremi

Roma, 20 aprile 2023 – Giacomo Candoni ha sbancato l’Eredità. Con una lunga serie di vittorie, il 20enne vicentino ieri sera si è aggiudicato la prova della Ghigliottina per la quarta volta, arrivando a totalizzare un montepremi complessivo di 188.750 euro. E non è ancora finita. Una vincita importante per lo studente che non sbaglia un colpo, come ha sottolineato nella puntata in onda ieri su Rai1, mercoledì 19 aprile, il conduttore Flavio Insinna. “Ormai non contiamo più le sue serate: 30 lo abbiamo detto stasera, 16 le ghigliottine, una su due. È talmente campione che a volte ha fatto due ghigliottine nella stessa sera”, ha esordito Insinna non appena Giacomo si è seduto al centro dello studio per la prova più difficile della serrata. Pochi indizi, molte chance che rischiano di dimezzare il premio finale e tante emozione a fare gli sgambetti. Ma non per Giacomo, che in 30 puntate de ‘L’Eredità’ ha dimostrato sangue freddo e grande capacità di logica. “Torno perché è comodo lo sgabello”, ha scherzato il concorrente. Giacomo ha inforcato le cuffie ed è iniziata la prova.

Ghigliottina: cosa è successo

“Cuffia del campione, pronti a giocare anche a casa”, Flavio Insinna ha dato il via alla gara. La partita è iniziata con 170mila euro di premio finale, ma subito un inciampo ha dimezzato i gettoni d’oro nel forziere. Ha scelto la parole ‘celebrazione’ al posto di 'festa' e l’errore ha fatto scendere il tabellone a 85mila euro. “Calma, non ci disuniamo, ripartiamo”, ha commentato serafico Insinna. E Giacomo non si è perso d’animo. Ma subito un secondo errore: lo studente è finito di nuovo sotto l’implacabile ghigliottina con la parola ‘presidente’ al posto di ‘papa’. E il montepremi è arrivato a 42mila e 500 euro. Da quel momento, è stata una volata unica fino al traguardo. Giacomo non ci ha messo molto a trovare la parole di unione tra le cinque parole della sequenza: festa, papa, donna, tv e ponte. Si è preso il minuto di rito per ragionare, facendo crescere la suspense tra il pubblico in studio e a casa, e poi ha afferrato il pennarello nero e ha scritto la parola finale sul famoso cartoncino rosso de L’Eredità. La parola scelta da Giacomo è stata ‘mobile'. Ed è andato a gol “Ah rieccolo che se paralizza come l’altra volta”, ha scherzato il presentatore dopo avere cercato di depistarlo per aumentare l’attesa tra il pubblico. E, infatti, la parola ‘mobile’ si è rivelato il corretto ‘fil rouge’ della sequenza: un festa mobile come la Pasqua, la famosa Papa Mobile, ‘la donna è mobile’ cantava Rigoletto nell’opera di Verdi, il mobile della tv e il ponte mobile.

Chi è il super vincitore de ‘L’Eredità’

Protagonista del programma da quasi un mese, Giacomo Candoni ha 20 anni ed è uno studente universitario. Originario di Vicenza, il ragazzo veneto studia – sicuramente con grande profitto, vista la capacità di concentrazione di cui sta dando prova a ‘L’Eredità’ – alla facoltà di Lettere dell’università di Padova. Nel tempo libero ama viaggiare e scattare foto durante i suoi viaggi, come ha raccontato in trasmissione. Ha un grande passione: scendere in campo come arbitro di calcio per la seconda categoria.