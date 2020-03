Roma, 21 marzo 2020 - Il 20 marzo è scattato l'appuntamento con l'equinozio di primavera, che dal punto di vista astronomico segna la fine dell'inverno e l'inizio della stagione primaverile nell'emisfero boreale, ossia la metà superiore del globo.

Equinozio: spiegazione e orario

L'equinozio è il momento del moto di rivoluzione della Terra in cui il Sole si trova allo zenit dell'equatore. Questo significa che un ipotetico osservatore posizionato in un punto specifico sull'equatore vedrebbe il sole esattamente sopra la propria testa. Per definizione l'equinozio di primavera corrisponde a un istante esatto della giornata: quest'anno l'ora "X" è arrivata per la precisione alle ore 3:50 italiane.

Luce e buio in pari misura

L'equinozio è un evento astronomico che cade due volte all'anno, a marzo e a settembre (equinozio d'autunno). In entrambe le occasioni il giorno risulta equamente diviso in 12 ore di luce e 12 ore di buio: non a caso la parola latina aequinoctium deriva a sua volta dalla locuzione "aequa nox", cioè "notte uguale". In realtà la scienza ci insegna che la divisione non è così netta, e una piccola differenza (nell'ordine dei minuti) c'è comunque, a causa, tra le altre cose, del fenomeno della rifrazione atmosferica della luce solare.

Non è sempre il 20 marzo

Le date precise degli equinozi possono cambiare, in quanto la Terra non impiega esattamente un anno a ruotare intorno al Sole, ma lo fa in circa 365 giorni e 6 ore. Per tale ragione l'equinozio di primavera può verificarsi dal 19 fino al 21 marzo.

C'è primavera e primavera

Come detto, l'equinozio di marzo coincide con l'inizio della primavera astronomica nel nostro emisfero. Ciò significa che da qui in avanti si va incontro a un progressivo aumento delle ore di sole, mentre a sud dell'equatore accade l'opposto. Da notare che le stagioni astronomiche non corrispondono a quelle meteorologiche, che scandiscono l'anno in base alla distribuzione globale di alte e basse pressioni. Per convenzione la primavera meteorologica inizia sempre l'1 marzo, anticipando dunque quella della degli astronomi di una ventina di giorni.