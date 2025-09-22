Equinozio d’autunno: tradizioni e misteri

Roma, 22 settembre 2025 – Lunedì 22 settembre 2025 alle 20:19 ora italiana si verificherà l’equinozio d’autunno, il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, un passaggio astronomico che segna l’inizio della nuova stagione, da millenni al centro di osservazioni diventati riti e tradizioni intrise di una profonda valenza simbolica.

L’equilibrio tra luce e buio è stato interpretato come un simbolo di chiusura di un ciclo e apertura di un altro, un confine sottile che molte culture hanno celebrato con feste e cerimonie di saluto alla luce, pronta a trasformarsi con l’arrivo dell’autunno.

I riti antichi e i luoghi di osservazione

In diversi luoghi del mondo l’equinozio ha rappresentato un giorno di grande festa, segnato da costruzioni e rituali legati al Sole. A Stonehenge, in Inghilterra, il celebre sito megalitico non è legato soltanto al solstizio d’estate. Durante gli equinozi il Sole sorge e tramonta in allineamento con gli assi principali del cerchio di pietre, segno che anche questi momenti erano attentamente osservati dalle popolazioni neolitiche.

In Messico, alla piramide di Kukulkan a Chichén Itzá, l’ombra proiettata dai gradoni al tramonto dell’equinozio disegna l’immagine di un serpente piumato che sembra scendere lungo la scalinata: è il dio Quetzalcoatl, simbolo di fertilità e rinascita.

Nel cuore del Mediterraneo, il tempio megalitico di Mnajdra a Malta, mostra un orientamento verso il punto in cui il Sole sorge durante l’equinozio di primavera: i raggi dell’alba attraversano l’ingresso e illuminano in profondità la struttura, trasformandola in un calendario di pietra.

Può sorprendere pensare che già 5.000 anni fa, o prima, gli esseri umani osservassero le variazioni della luce, eppure si tratta di un fatto naturale: un tempo la vita, senza elettricità e immersa nella natura selvaggia, era radicata nell’alternanza della luce e del buio, connessa con i ritmi del sole e del tempo astronomico.

I popoli antichi utilizzavano gli equinozi per scandire il calendario agricolo, a cui vennero associati i riti religiosi, la scansione dei giorni di riposo e le feste.

Tradizioni e leggende

L’equinozio segnava il tempo delle ultime raccolte estive, quando si ringraziavano i campi e si facevano offerte per proteggere la fertilità della terra. Nelle culture contadine era considerato un periodo di passaggio, carico di superstizioni: si immaginava che le forze del bene e del male si affrontassero nella ciclica guerra fra ombra e luce. Per questo si accendevano fuochi e si bruciavano erbe aromatiche, preparando focacce con spezie e noci appena raccolte, che accompagnavano anche i viaggi di transumanza, tradizionalmente legati alla fine di settembre e alla festa di San Michele. Le noci raccolte in questi giorni, in particolare, erano ritenute preziose e dotate di poteri protettivi.

Nella mitologia greca l’equinozio d’autunno era legato al mito di Persefone, la figlia di Demetra rapita da Ade: questo era il tempo in cui l’eterna fanciulla tornava negli Inferi. Con la sua discesa nel mondo sotterraneo la natura smetteva di dare frutti e l’equinozio segnava simbolicamente l’inizio della sua assenza e del lungo sonno della terra.