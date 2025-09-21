Oggi non è l’equinozio d’autunno, ma molti non lo sanno. Quando sarà e l’orario esatto

Roma, 21 settembre 2025 – L’autunno astronomico non inizia quando percepiamo giornate più corte o temperature più fresche, ma in un istante preciso: quello in cui il Sole attraversa l’equatore celeste dirigendosi verso sud. È il momento dell’equinozio. Nel 2025 cadrà lunedì 22 settembre: non il 21, data che spesso ricordiamo in riferimento al fenomeno, bensì un giorno dopo, poiché la data è variabile e dipende da precisi calcoli astronomici.

Sommario

L’equinozio d’autunno è uno dei due momenti dell’anno, insieme a quello di primavera, in cui l’inclinazione dell’asse terrestre non favorisce né il Polo Nord né il Polo Sud. Il Sole sorge quasi esattamente a est e tramonta quasi esattamente a ovest, attraversando con il suo centro l’equatore celeste.

Nel momento dell’equinozio la durata del giorno e della notte si avvicina all’uguaglianza, anche se non coincide perfettamente. Il termine, che deriva dalla lingua latina, racchiude il senso del fenomeno: ‘equinozio’ da aequus, “uguale”, e nox, “notte”.

Nel 2025 l’equinozio d’autunno per l’emisfero settentrionale avverrà il 22 settembre alle 18:19 UTC, che corrisponde alle 20:19 ora italiana.

Si tratta del momento in cui il Sole passa dall’emisfero celeste settentrionale a quello meridionale e segna l’inizio ufficiale dell’autunno astronomico.

Una veduta delle montagne in autunno. Il 22 settembre si verificherà l'equinozio

Talvolta ci si aspetta che l’equinozio sia il 21 settembre, ma la data non è fissa. L’anno solare dura circa 365 giorni e 6 ore, non 365 esatti, per questo motivo il calendario gregoriano deve aggiustare la differenza con gli anni bisestili e la data dell’equinozio può oscillare tra il 21 e il 23 settembre.

Un’ulteriore questione riguarda i fusi orari. In Italia l’equinozio cadrà alle 20:19 del 22 settembre, mentre a Tokyo è previsto alle 03:19 e per effetto del fuso orario, sarà già il 23 settembre. L’istante astronomico è unico in tutto il mondo, ma l’orario di ciascun Paese è differente.

Inoltre, è importante considerare che esiste una differenza tra l’equinozio astronomico e il cosiddetto “equilux”, il giorno in cui la durata di giorno e notte è realmente identica, fenomeno che non coincide esattamente con l’equinozio a causa della rifrazione atmosferica e del fatto che il Sole non è un punto, ma un disco.

All’equinozio il Sole sorgerà quasi perfettamente a est e tramonterà quasi perfettamente a ovest, uno spettacolo che si nota con particolare precisione alle medie latitudini come quelle italiane.

Le ore di luce e oscurità saranno molto vicine tra loro, anche se non perfettamente uguali. Dall’equinozio d’autunno in poi avvertiremo più nettamente il cambiamento di stagione, con la luce che cala sempre più rapidamente lasciando spazio alle lunghe notti della stagione più fredda dell’anno, in rapido avvicinamento.