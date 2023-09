Equinozio autunno 2023, significato e ora esatta

Quest’anno l’equinozio autunnale cade il 23 settembre 2023, alle 8.49 ora italiana. Il termine equinozio ha origine dalle parole latine aequus, che significa uguale, e nox, che significa notte. L'equinozio rappresenta un momento dell'anno in cui la durata del giorno e della notte è approssimativamente la stessa in tutto il mondo.

Cosa succede a livello astronomico

Questo equilibrio tra la luce del giorno e l'oscurità della notte si verifica due volte l'anno, in occasione degli equinozi di primavera e autunno. Durante l'equinozio di primavera, la Terra passa convenzionalmente dalla stagione invernale a quella primaverile, mentre durante l'equinozio d'autunno avviene l'opposto. L'equinozio d'autunno, nello specifico, si verifica quando il Sole, nel suo apparente movimento lungo la proiezione nell'atmosfera dell'orbita della Terra, chiamata eclittica, attraversa da Nord a Sud l'equatore celeste. Quest'ultimo è una rappresentazione immaginaria nell'atmosfera dell'equatore terrestre. Tale evento è il contrario di ciò che avviene durante l'equinozio di primavera, quando il Sole, seguendo la stessa traiettoria apparente, invece attraversa da Sud a Nord.

Emisfero nord e sud

Gli emisferi nord e sud sono due metà della Terra, divise in base all'equatore, una linea immaginaria che circonda il pianeta a metà strada tra il Polo Nord e il Polo Sud. Questa divisione in emisferi è fondamentale per la geografia e la meteorologia della Terra e influenza il modo in cui le stagioni, il clima e altri fenomeni terrestri si manifestano nelle diverse parti del mondo. Per chi vive nell'emisfero settentrionale (che comprende l'Europa, il Nord America, gran parte dell'Asia, il Nord dell'Africa e molte altre aree) all’equinozio d’autunno che il Sole si sposta verso la metà meridionale del cielo, verso Sud, e di conseguenza inizia a trascorrere meno tempo sopra l'orizzonte rispetto alla durata della notte. Nell’emisfero meridionale (che si estende tra Australia, America del Sud, gran parte dell'Africa meridionale, l'Antartide e alcune isole dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Pacifico) l’equinozio autunnale si verifica a marzo, quando nell’emisfero settentrionale ha inizio la primavera, e viceversa.

Giornate più corte

Dal 23 settembre di quest’anno, dunque, comincia la transizione verso giornate più corte e notti più lunghe. È un processo che continuerà fino al solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno. Dopo quella data, le giornate riprenderanno gradualmente ad allungarsi.