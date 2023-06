Enrico Papi: “La fedeltà non esiste, sono fluido”

Enrico Papi si dichiara "fluido". E afferma anche "Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po' nei matrimoni si diventa come dei parenti: l'incesto anche no. Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l'importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire".

In una lunga intervista a cuore aperto rilasciata al settimanale 'Chi' in occasione dei 25 anni di matrimonio con Raffaella Schifino il conduttore, che ha ricoperto non senza difficoltà il ruolo di opinionista all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, racconta aspetti molto intimi della propria vita di coppia.

Che possa essere un modo per tornare sulla cresta dell'onda dopo un momento un po' opaco come è stato quello del suriviving show di Canale 5? Magari è solo voglia di raccontarsi. Viene spontaneo, comunque, chiedersi a cosa serva ancora oggi nel 2023 parlare di preferenze sessuali quando dovrebbero essere solo tratti privati di ognuno. E non dovrebbero neppure fare alcuno scandalo. Ma tant'è.

"Per me è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall'entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura - ha dichiarato -. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l'ipocrisia. Nessuno è proprietario dell'altro. Quando vedo i profili di coppia, che siano su Instagram o su WhatsApp, tremo. Sono fluido? Assolutamente, anche se non credo nelle etichette. Io sono un esteta, vado oltre".