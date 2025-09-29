Enrica Bonaccorti in ospedale: “Sono malata come Eleonora Giorgi”

Roma, 29 settembre 2025 – Enrica Bonaccorti è malata. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice e scrittrice, con un lungo post su Instagram e una foto che la ritrae sorridente insieme alla figlia Verdiana in ospedale su una sedia a rotelle.

"È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi” ha scritto sui social network Enrica Bonaccorti.

Un annuncio inaspettato, che è stato commentato con grande delicatezza e con tanto affetto da moltissimi fan sui social. Proprio ultimamente Enrica Bonaccorti si era raccontata in una lunga intervista a Renato Franco sul Corriere della Sera: “Nella mia carriera mi hanno chiamato “miracolata”, non avevo alcun protettore, sponsor o uomo potente al mio fianco. Fossi stata più protetta, non sarei stata messa da parte nel momento più alto della mia carriera”.

E proprio di recente sui social si è tornato a parlare di lei per il momento cult in cui smascherò a Non è la Rai la truffa del cruciverbone e della famosa definizione “Eternit”: “Quella truffa mi ferì molto. La mia reazione fu forse eccessiva, dissi persino: “’Fermate la musica, datemi una mitragliatrice!’. Ma non la rinnego, non potevo passarci sopra” ha commentato lei.