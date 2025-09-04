Un enorme iceberg staccatosi 40 anni fa dall’Antartide (e grande due volte Londra) si sta finalmente sciogliendo

Dopo quasi 40 anni dal suo distacco dall’Antartide, l’iceberg A23a - uno dei più grandi e longevi mai registrati sulle mappe - si sta sgretolando nelle acque calde dell’Oceano Atlantico meridionale. Secondo gli esperti, la sua fine è ormai questione di settimane.

Un colosso di ghiaccio senza eguali

Staccatosi nel 1986 dalla piattaforma antartica, l’A23a aveva inizialmente dimensioni impressionanti: quasi mille miliardi di tonnellate di ghiaccio, oltre il doppio dell’area metropolitana di Londra. Per oltre trent’anni è rimasto bloccato nel mare di Weddell, incagliato sul fondale, e solo nel 2020 si è finalmente sganciato per prendere la rotta classica di tutti gli iceberg verso nord, sospinto dalla potente corrente circumpolare antartica.

Nell’ultima parte della sua deriva l’iceberg A23a ha fatto tappa vicino alla Georgia del Sud, facendo sorgere il timore tra scienziati e ambientalisti che potesse ostacolare le rotte di pinguini e foche alla ricerca di cibo. Lo scorso maggio si è però spostato nuovamente, facendo registrare un aumento della sua velocità di crociera fino a 20 chilometri al giorno.

“Condannato” dalle acque calde

Oggi l’A23a ha perso oltre metà della sua superficie originaria, ma resta comunque un imponente ammasso di ghiaccio: circa 1.770 chilometri quadrati di estensione e 60 chilometri nel punto più largo. Con il disfacimento che è ormai un fenomeno ineluttabile e rapidamente progressivo: nelle ultime settimane, infatti, si sono staccati enormi blocchi dal corpo principale, mentre frammenti minori galleggiano sparsi e rappresentano un pericolo per la navigazione.

“Sta praticamente marcendo sotto: l’acqua è troppo calda perché possa mantenersi. Ci aspettiamo che nel giro di poche settimane non sia più identificabile”, hanno affermato gli oceanografi che stanno seguendo la fine di A23a e che in termini assoluti si sono dichiarati sorpresi della sua resistenza. Una volta abbandonata la protezione dei mari gelidi antartici, il destino di ogni iceberg è comunque segnato dall’ingresso nelle acque più calde dell’Atlantico meridionale.

Una vita oggi più breve per effetto del riscaldamento globale

Il distacco degli iceberg è un fenomeno naturale che fa parte della dinamica delle calotte polari. Tuttavia, i ricercatori avvertono che negli ultimi decenni il ritmo di questi eventi sta accelerando, probabilmente a causa del riscaldamento globale provocato dalle attività umane.

Temperature oceaniche più alte e correnti modificate contribuiscono oggi ad abbreviare la vita dei giganti di ghiaccio, trasformando la loro “migrazione” in mare aperto in un fenomeno sempre più rapido e instabile rispetto al passato.