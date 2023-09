Energia e originalità. Materiali e design. Milano detta legge

Con ancora negli occhi l’energia delle sfilate di Milano Fashion Week. Tra ritorni e debutti l’evento ha segnato un nuovo ciclo positivo per la Camera Nazionale della Moda che ha chiuso in bellezza la settimana al femminile per la prossima primavera-estate 2024. Sempre più total look alla presentazione di Herno in via Solari, nello showroom dove si parlano tutte le lingue tanto i clienti sono internazionali, il presidente del brand di Lesa Claudio Marenzi racconta il momento molto positivo per l’azienda davanti al trench da donna con l’iconica stampa con la H di Herno, tutto discretamente logato, dalle costruzioni perfette e il tessuto prezioso. E’ uno dei capi più belli della presentazione come il bomber in sangallo, la palette di colori dal bianco al sabbia fino al nero e blu, la bella camicia over di tessuto garzato, per una linea questa al femminile che per Herno rappresenta il 60% del fatturato che nel 2023 arriverà a 180 milioni di euro (nel 2022 era 153 milioni).

Successi di un Made in Italy che cavalca il lusso più bello da Loro Piana, marchio stellare del Gruppo LVMH di Bèrnard Arnault che sta vivendo davvero un momento d’oro. Dalla severità dei completi maschili grigio perla in doppio cashmere alle gonne pareo di ispirazione giapponese, il paese col quale questa collezione Loro Piana dialoga anche con raffinate interpretazione dei kimono di seta come nella camicia blu di doppio satin o come nei jeans che nel tessuto giapponese hanno il 40% di seta. Inevitabile ammirare le borse di Loro Piana, in particolare i cestini di vimini.

Materiale naturale, il vimini o il midollino, che è il must che trionfa nella collezione di Rodo, marchio fondato a Firenze ai primi degli anni Cinquanta da Romualdo Dori (da qui l’acronimo) e poi trasferitosi nel 1960 nelle Marche a Mogliano (Macerata) con la famiglia Dori già alla terza generazione. "Stiamo andando molto bene – racconta Gianni Dori presidente di Rodo che col fratello Maurizio Dori stilista governa l’azienda – quest’anno le vendite sono in aumento, piuttosto sono preoccupato per il 2024, un anno delicato. Abbiamo 140 dipendenti, molti esperti artigiani dalle mani d’oro". Fra le più belle creazioni di Rodo, presentate con le opere aeree di Benedetta Mori Ubaldini che rappresentano animali immaginari, spiccano i sandali intrecciati, i cestini deliziosi di vimini in color terra di Siena e cachi, zatteroni infradito e mules comodissime in cuoio naturali.

A Milano tutti hanno parlato dell’evento organizzato dal Gruppo Calzedonia del fondatore e presidente Sandro Veronesi con oltre 2000 ospiti, per festeggiare le calze che devono tornare con ancora più forza a vestire le gambe delle donne di tutto il mondo. Spettacolo totale di immagine e di musica, con le modelle del legs organizzato solo dieci giorni fa che ha richiamato donne di tutte le età. "Le donne devono tornare a vestire le gambe, con seduzione e femminilità – dice Veronesi – oggi i collant sono cambiati! Sono elegantissimi e senza cuciture, invisibili, molto naturali". Il Gruppo conta 2250 negozi nel mondo e sta investendo molto nelle aperture in Cina, Giappone ed Europa, vendendo oltre alle calze anche i costumi da bagno.

Presentazione e tanto colore anche per le borse di Crosa, dalle forme vintage col manico a mano prezioso. Il brand è stato fondato da Michela Crosa ed è tutto naturale, vengan friendly e cruelty free. Le borse della linea The Leaf Bag sono in un materiale che proviene dalle foglie dell’ananas. Per Simonetta Ravizza l’estate 2024 sarà in total white e in chiffon, seta e cotone, con linee morbide, rilassate e avvolgenti. Con accenni di colore naturale e qualche disegno batik, mentre la Furrissima Baby, la borsa iconica della maison è in denim bianco tempestata di piccole piume.

Da Geox il presidente Mario Moretti Polegato ha fatto grandi feste alla testimonial-diva dell’azienda, una splendida Penelope Cruz venuta a Milano e nello show room del brand per lanciare la capsule collection di calzature che porta il suo nome e quello della sorella Monica Cruz: particolarmente giovani e divertenti le sneakers coi lacci coloratissimi.