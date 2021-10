Grandi e piccini che amano il cinema d'animazione hanno un appuntamento che non possono perdere: il 24 novembre uscirà nelle sale cinematografiche italiane 'Encanto', il nuovo film animato firmato Walt Disney Pictures. Racconta di magia e famiglia, e promette un mondo di colori e buoni sentimenti.

Encanto, il film d'animazione

La trama è ispirata al cosiddetto realismo magico, cioè quel genere letterario che inserisce elementi magici all'interno di ambientazioni ordinarie e che ha avuto nello scrittore Gabriel Garcia Marquez uno dei suoi massimi esponenti. La storia è ambientata in una versione di fantasia della Colombia (patria di Marquez) e al centro della vicenda troviamo la famiglia Madrigal: ogni membro è dotato di un'abilità unica ed eccezionale, tranne la giovane Mirabel che non ha alcun potere particolare. Tutti quanti vivono all'interno di una grande casa incantata, ma un giorno qualcosa minaccia di fare scomparire la magia: è in questo momento che Mirabel decide che il suo scopo è trovare una soluzione al problema e in questo modo salvare tutto ciò che ama. Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo il proverbiale mare, con tutte le avventure e le insidie che comporta.



Il film 'Encanto' è stato co-diretto da Jared Bush, Byron Howard e Charise Castro Smith: i primi due avevano in precedenza firmato la regia del lungometraggio animato 'Zootropolis', mentre la terza è all'esordio in questo ruolo. La sceneggiatura è stata scritta da Bush e Castro Smith. Infine, le otto canzoni originali che arricchiscono la colonna sonora sono di Lin-Manuel Miranda, autore ormai sulla cresta dell'onda dopo i successi degli spettacoli teatrali 'Hamilton' e 'In The Heights' (entrambi arrivati pure su grande schermo).

Ultimo dettaglio: 'Encanto' uscirà nelle sale italiane il 24 novembre 2021, in contemporanea con il debutto negli Stati Uniti.

Il trailer doppiato in italiano