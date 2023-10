"Empatia o logica? Nei libri c’è l’essenziale"

Ragione o sentimento. Forse solo con la lettura – e non necessariamente dell’omonimo libro di Jane Austen – è possibile conciliare entrambe. Giovanni Floris ci prova con un percorso personale di libri che hanno scandito i diversi momenti della sua vita. E s’intitola L’essenziale (uscito per Solferino Editore).

Com’è la libreria di casa Floris: è in salotto o nello studio?

"I libri sono un po’ dappertutto, ma la libreria grande è in salone – racconta il conduttore di DiMartedì, il talk show in onda ogni martedì su La7 –. Non so quanti libri ho attualmente, ma due delle quattro pareti del salone, dal basso all’alto, sono tutte piene".

E il Demone – che racconta nell’introduzione del libro – che mangia copertine e dorsi dei suoi libri è un incubo solo narrativo?

"È un modo per immaginarmi sotto stress e chiedermi quali libri dovrei salvare".

E quali sono i suoi libri che salverebbe?

"In realtà non serve salvarli, se ne hai trattenuto l’essenziale. Inizio però questo gioco narrativo con l’idea di salvarne uno solo. Arrivo a una scelta finale, a un bivio: I Vangeli e L’arte della guerra. Uno serve a vivere da esseri umani e l’altro a sopravvivere tra esseri umani. E così ripercorro i libri della mia vita, quelli che reputo importanti".

Cominciamo allora dai primi due: La montagna incantata di Thomas Mann e L’immortalità di Milan Kundera. Mann scrive: "La sconfitta del sentimento di fronte alla vita". E Kundera invece: "I sentimenti si contaminano tra di loro, si sporcano". Quanto incidono i nostri sentimenti nella scelta di un libro?

"Quando si arriva a dover scegliere, c’è sempre un bivio: sentimenti o razionalità o in alternativa empatia o logica. Entrambi questi autori hanno formato le mie scelte, sostengo che l’essenziale di un libro è quello che ti ha portato a fare una piccola o una grande deviazione sulla tua vita. E Mann e Kundera ci sono riusciti, ma il punto non è scegliere tra sentimento e logica, è invece riuscire a dare il giusto peso a entrambe. Perché nessuna può sopravvivere da sola. E alla fine ci viene in soccorso Italo Calvino con la sua “ricetta“: leggeri e profondi".

Altrimenti c’è la lezione di Karl Popper: i “tre mondi“ che racconta nel libro.

"Siamo tentati di cancellare il mondo dell’immaginazione per far posto alla realtà. L’equilibrio che trova Popper è proprio quello tra sogno e realtà: riusciamo a leggere o a risolvere la realtà, solo se usiamo una grande immaginazione. Provando, talvolta, a immaginare anche l’inimmaginabile".

Nel suo percorso da lettore ci sono letture che s’intrecciano inevitabilmente con la vita personale. Madame Bovary di Flaubert, Lord Jim di Conrad e Moby Dick di Melville, la definisce la sua trilogia del confine, perché?

"Questa connessione è nata per caso, li ho solo letti uno dietro l’altro, in un particolare momento della mia vita. Ero in panchina. Anzi, su una panchina: perché ero in un periodo di disoccupazione, in cui avevo tanto tempo libero, e ricevevo il sussidio giornalistico. E così decisi di recuperare le mie lacune letterarie. Il periodo in panchina mi è servito tantissimo. Questi tre libri sono dei confini: il confine di Bovary, tra il desiderio e la realtà, quello di Moby Dick, tra l’ossessione e l’ambizione e quello di Lord Jim tra la colpa e la responsabilità".

Dal confine al viaggio è un attimo. Il viaggio è il Salgari della gioventù ma anche il Céline della maturità. Quest’ultimo viene considerato da sempre un autore maledetto per le tesi sostenute.

"Céline non era una bella persona e ha espresso idee orribili, ma ha scritto un libro eccezionale. Viaggio al termine della notte racconta come un essere umano può anche staccarsi da sé per capire certe cose. E così il viaggio non è solo fisico, geografico, ma anche mentale: è può essere dentro se stessi o fuori da se stessi. Il libro ti deve spostare da dove sei, con un invito, o se serve con una spinta".

Finché – e può succedere – un passaggio di un libro non si materializza nella realtà. E può sembrare davvero un déjà vu. A lei è successo al Watergate Hotel quando ha incrociato George Bush e le è venuto in mente John Fante.

"Nel periodo americano, quando da poco ero diventato corrispondente, dovevo ridefinire me stesso. E nelle grandi ricerche d’identità si torna agli elementi di base. E se sei un italiano in America, leggi John Fante. E comprendi che sempre sarai uno straniero. Quel giorno aspettavo Bush fuori da un ristorante per strappargli un’intervista, ma con me si misero in fila i camerieri del locale, tutti messicani. Bush scelse me, mi diede la mano dicendo che noi messicani eravamo l’orgoglio della nazione e che dovevamo tenere duro. Andò via e io mi misi a ridere. Condoleeza Rice capì tutto e mi diede l’intervista. Il sentirmi straniero mi ha aiutato tantissimo nel mio lavoro di giornalista".

Adesso che sta leggendo?

"Mi sto rileggendo Contro l’empatia. E rileggendolo capisci che non ha ragione, ma nemmeno torto".

E cosa vorrebbe leggere che non ha mai letto?

"L’Ulisse di James Joyce. Ce la farò?".