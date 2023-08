Emozioni sensoriali d’autore innovazione e tecnologia Pitti Fragranze salone globale

Se è vero, come dice Alberto Morillas, ’naso’ tra i più eccelsi al mondo, che "la profumeria è lo specchio della società" e delle emozioni, chissà cosa racconterà a Firenze, a settembre prossimo, quando parteciperà a Pitti Fragranze, laboratorio di esperienze del sentire che, per l’edizione 2023, celebra i suoi primi venti anni di successi. Una nicchia di mercato che tira, che fa vendere perché fa sentire unici, particolari, interessanti anche con due sole gocce di profumo.

La cultura olfattiva contemporanea e il racconto dei primi venti anni di ’Pitti Fragranze’ va in scena alla Stazione Leopolda dal 15 al 17 settembre con il meglio della profumeria artistica internazionale con 170 brand in calendario. Un appuntamento che è cresciuto e si è fatto strada nel mondo portando un quid pluris di organizzazione che ha il fulcro in Pitti Immagine.

"Il tema di questa edizione, ’Percezione Reinventata’, indaga un diverso modo di percepire il mondo del profumo, ma non solo – dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – attraverso immagini, parole, suoni che scaturiscono dall’utilizzo del digitale e dell’Intelligenza Artificiale. Sperimentazione creativa, tecnologia avanzata, arte e artificio mettono in moto le nostre emozioni e reinventano il modo in cui le percepiamo. Pitti Fragranze è molto di più di una semplice vetrina di prodotti – chiude Poletto – è un osservatorio sulle evoluzioni del mercato, un momento di incontro e ispirazione, un viaggio multisensoriale da non perdere. Un laboratorio in cui si immagina il futuro delle fragranze".

E alla Leopolda ci saranno nasi famosi e tiktoker. A questa 21esima edizione del salone, su 170 brand, 71 sono tra nomi nuovi e rientri, mentre 20 sono i marchi dell’area Spring, quella dedicata ai profumieri debuttanti.

Sono 126 marchi che provengono dall’estero, il 74% del totale.

I principali paesi che porteranno in Leopolda le loro creazioni sono: Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Turchia, Germania, Spagna, con marchi che arrivano anche da Armenia, Emirati Arabi, Giappone, India, Oman, Romania, Svezia, Taiwan.

Il salone parla anche di tecnologia e creatività che si sfidano, si confrontano nei talk, si agitano intorno alle installazioni come ’Symbiotic Experience’ che unisce profumo e musica e digital art. In fiera quattro ’nasi’ speciali a raccontare le loro esperienze e la loro arte come Alberto Morillas (createore di profumi famosissimi come Acqua di Gio’ di Giorgio Armani, Must di Cartier, Calvin Klein Ck One, Bulgari Omnia solo per citarne alcuni), Coralie Spicher, Serge Majoullier e Jerome Di Marino.

Eva Desiderio