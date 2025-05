Emozioni in salsa sportiva. Tra natura, cultura e storia

A piedi e in sella, tra una collina e l’altra, correndo e pedalando tra i paesaggi e le bellezze naturali del Chianti e della Valdelsa. Saranno due gli eventi di caratura internazionale che animeranno il secondo fine settimana di maggio e faranno grande lo sport tra le colline del Chianti: la Chianti Classico Marathon, promossa dai Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino, e il Trofeo Matteotti, storica competizione Elite Under 23 organizzata dall’associazione Polisportiva Aics Firenze con il supporto degli sportivi di Marcialla.

Giunta alla settima edizione, la Chianti Classico Marathon è una corsa che invita a riscoprire se stessi nel cuore della natura chiantigiana, tra alcuni dei paesaggi più belli del mondo. La maratona si svolgerà domenica 11 maggio, con partenza da piazza Vittorio Veneto a Mercatale Val di Pesa. Un evento che si rinnova ogni anno, offrendo una sfida aperta a tutti: atleti, sportivi, appassionati, giovani e adulti di ogni età. Tre i percorsi previsti: la partenza dell’Ultra Trail sarà alle ore 7, quella della Trail alle 8.30 e infine alle 9 prenderà il via il Passo Libero – Nordic Walking e passeggiata. Tutte le informazioni sono disponibili su www.chianticlassicomarathon.com

Sempre nel cuore delle colline toscane, saranno circa duecento gli atleti italiani e stranieri pronti a correre su due ruote in uno degli eventi più attesi della stagione sportiva della Toscana: il Trofeo Matteotti di Marcialla, che quest’anno celebra la settantunesima edizione. La competizione ciclistica nazionale riservata agli Elite Under 23, trampolino di lancio per i campioni di domani, si terrà domani, con partenza alle ore 13.30 da piazza Brandi a Marcialla, frazione del Comune di Barberino Tavarnelle, e arrivo previsto intorno alle 17.

Diventata ormai un punto di riferimento sportivo e culturale di livello internazionale, la gara è realizzata con il contributo del Comune di Barberino Tavarnelle, il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione con Aics. Il percorso, lungo 150 chilometri, si snoda tra le colline fiorentine e senesi, attraversando i territori di Barberino Tavarnelle, San Casciano in Val di Pesa, Certaldo e Poggibonsi, ed è riservato ai ciclisti dilettanti under 23. Tutte le informazioni sono disponibili su https://www.comune.barberinotavarnelle.fi.it/

Rossella Conte