Emozioni Aquagardens. Saune-spettacolo, dj set e piscine sotto le stelle

di Antonio MancinelliTra le colline della Valpolicella, non lontano da Verona e dal Lago di Garda, si nasconde Aquardens, un benefico “parco giochi” termale da oltre 110 mila metri quadrati dove l’acqua calda non va mai in vacanza. Ci si può tuffare in 14 piscine e lagune interconnesse da grotte segrete e cascate tonificanti, oppure farsi cullare da un pigro ’fiume lento’ che sembra fatto apposta per meritati ozi. Se preferite un approccio più forte, vasche idromassaggio, getti terapeutici e docce emozionali vi aspettano a ogni curva.

Al centro di tutto c’è il Sauna Village, un villaggio del vapore che fanno invidia a intere saghe nordiche: sauna finlandese, spazio panoramico con vista vigneti e persino la banya russa, umidissima e tutta da sudare. Gli Aufgussmeister, autentici maghi del getto di vapore (che si chiama ’Augfuss’), si esibiscono quotidianamente in rituali sonori e aromatici degni di un DJ set, agitando teli come fossero bacchette magiche. E se pensate di aver già visto tutto, preparatevi al colpo di scena: tra non molto sbarcherà l’anfiteatro-sauna più grande del pianeta, 160 metri quadri per 250 spettatori pronti a vaporizzarsi tra giochi di luce, musica e fontane danzanti. Grazie a un’intesa con l’Arena di Verona, a breve potreste assistere persino a una romanza d’opera mentre sbuffate beatamente sulla vostra panca di legno.

Quando il sole cala, il bordo piscina si trasforma in un palco sotto le stelle, con concerti live e DJ set a volume d’acqua. I pool bar servono cocktail direttamente in vasca, così si può brindare senza perdere nemmeno una bracciata. E se il languorino chiama, ci sono nove punti ristoro che spaziano dalle insalate furbe alle polpette veronesi più golose.

Perfino Nicoletta Manni, étoile della Scala, ha scelto Aquardens come proprio quartier generale per ricaricare le batterie. Se vi serve un buon motivo per fare rotta su Verona, eccolo qui: un’esperienza termale che unisce comfort, spettacolo e un pizzico di follia. Non dite che non vi avevamo avvertiti.