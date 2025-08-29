Emozioni al ’Poesia Festival’. La kermesse d’autore apre a teatro, musica e fotografia

di Stefano Marchetti"Le era entrato nel cuore. / Passando dalla strada degli occhi e delle orecchie le era entrato nel cuore. / E lì cosa faceva? / Stava. / Abitava il suo cuore come una casa".Sono i versi meravigliosi de ’Il signore nel cuore’ di Vivian Lamarque, amatissima poetessa, vincitrice del premio Strega Poesia 2023. Anche lei sarà fra i protagonisti della 21ª edizione del ’Poesia Festival’ che fino al 5 ottobre illuminerà di parole, di musica e di senso ben tredici località del Modenese. In un evento speciale, nel pomeriggio di domenica 7 settembre alla Rocca di Vignola, Vivian Lamarque, Giuseppe Conte e Maurizio Cucchi verranno festeggiati per i loro 80 anni, un omaggio a tre splendide voci della poesia italiana.

Diretto da Roberto Alperoli, il ’Poesia Festival’ abbraccia presente e passato: autori contemporanei di rilievo saranno in dialogo con i grandi della poesia di tutti i tempi, in un programma vastissimo che si apre alle contaminazioni con musica, teatro e fotografia. Stasera in piazza Montecuccoli a Pavullo, David Riondino racconterà personaggi e storie dell’Orlando Furioso di Ariosto, accompagnato da Andrea Candeli alla chitarra e Stefano Maffizoni al flauto, mentre domani sera nella suggestiva corte del castello di Levizzano di Castelvetro la narrazione di Marco Peroni e la chitarra di Mario Congiu faranno incontrare due figure visionarie e rivoluzionarie, Antonio Gramsci e Bob Marley.

Domenica pomeriggio il castello di Guiglia accoglierà un tributo a Sandro Penna, scomparso nel 1977, tenuto da Roberto Galaverni con letture di Andrea Ferrari e interventi musicali del Quartetto del teatro San Carlo di Napoli, mentre l’8 settembre, nel borgo antico di Savignano, Alberto Bertoni, docente e poeta, racconterà Charles Bukowski e la sua ordinaria follia.

Fra gli ospiti del festival, la poetessa Alba Donati che terrà una lezione magistrale il 10 settembre al teatro Fabbri di Vignola, in una serata d’onore che includerà anche il viaggio musicale (sotto forma di intervista teatrale) di Ron. Il cantautore Massimo Zamboni l’11 settembre a Castelnuovo Rangone presenterà il nuovo album ’P.P.P. Profezia è predire il presente’ dedicato a Pasolini, mentre The Gang, la più nota band italiana di poesia e rivolta, suonerà sabato 13 settembre al teatro La Venere di Savignano sul Panaro, e domenica 14 a Spilamberto l’attore e scrittore Ascanio Celestini porterà in scena i suoi ’Poveri Cristi’, uomini dai destini silenziosi. Il gran finale a Modena il 4 e 5 ottobre con letture e conversazioni poetiche insieme a Milo De Angelis, Giancarlo Pontiggia e molti altri autori.

Info, www.poesiafestival.it