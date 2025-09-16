Emmy: trionfa la serie fenomeno “Adolescence“

77ª edizione degli Emmy – gli Oscar della tv – ricca di colpi di scena: l’altra notte a Los Angeles la stagione di debutto della serie Hbo The Pitt (in arrivo su Sky il 24 settembre) ambientata in un pronto soccorso di Pittsburgh ha conquistato la statuetta per la fiction drammatica superando la favorita Severance mentre il protagonista di The Pitt, Noah Wyle, ha battuto pezzi da novanta come Gary Oldman e Pedro Pascal. Non solo: l’annunciato exploit della britannica Adolescence è stato persino più ampio del previsto, con 6 statuette tra cui quella per la miglior miniserie; il 15enne Owen Cooper ha vinto come attore non protagonista, diventando l’attore maschile più giovane di sempre a ricevere un Emmy. La serie Netflix su Incel e manosfera ha visto premiati anche il protagonista Stephen Graham, l’attrice Erin Doherty (la psicologa), oltre a regia e sceneggiatura (firmata peraltro dallo stesso Graham). Tra le commedie ha trionfato – come da pronostici – The Studio, di Apple Tv, con Seth Rogen superstar, satira spietata su Hollywood.

I produttori avevano promesso una cerimonia senza riferimenti politici, ma l’attualità ha comunque reclamato il suo spazio: Javier Bardem, candidato per la serie crime sui fratelli Menéndez, con indosso una vistosa kefiah palestinese, ha dichiarato: "Sono qui oggi per denunciare il genocidio a Gaza. La International Association of Genocide Scholars ha decretato che quanto sta avvenendo è un genocidio. Per questo chiedo un embargo e la rottura dei rapporti diplomatici con Israele. Palestina libera". Hannah Einbinder, vincitrice dell’Emmy per la migliore attrice non protagonista per una commedia (Hacks, su Netflix), ha concluso il suo discorso con "Fuck Ice, Free Palestine!" e ha aggiunto: "Come ebrea sento l’obbligo di distinguere gli ebrei dallo Stato di Israele". La sua collega Megan Stalter ha posato sul tappeto rosso con una borsa nera con la scritta: "Cessate il fuoco ora". Non è mancato un messaggio da Hollywood a Donald Trump: una calorosa standing ovation ha accolto la vittoria di Stephen Colbert per il miglior late night show, appena cancellato dalla Cbs proprio per le critiche che sera dopo sera Colbert rivolgeva all’operato del presidente.