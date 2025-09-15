Agli Emmy la reunion di ‘Una mamma per amica' dopo 25 anni diverte e commuove il pubblico

Roma, 15 settembre 2025 – Gli Emmy 2025 sono stati, come sempre, scenario di grandi emozioni e di qualche premio a sorpresa. Quest’anno, tra i tanti colpi di scena che hanno caratterizzato la serata, ce n’è stato uno particolarmente toccante per i millennials nostalgici: la reunion delle protagoniste dell’acclamata serie tv ‘Gilmore Girls’ (in Italia nota come ‘Una mamma per amica’).

Lauren Graham e Alexis Bledel si sono ritrovate, infatti, sul palco a 25 anni dall’uscita della prima stagione dello show e – appena prima di consegnare un premio importante – hanno regalato al pubblico presente (e a quello che seguiva da casa) un siparietto divertente ma anche molto emozionante.

Lo scambio di battute

Vedere di nuovo insieme le attrici che nello show interpretavano la coppia madre-figlia Lorelai e Rory Gilmore (separate da soli sedici anni di età) non è stato del tutto inaspettato. Già qualche giorno prima della cerimonia di premiazione degli Emmy, infatti, sul web circolavano alcune immagini dei loro posti riservati l’uno accanto all’altro al Microsoft Theatre di Los Angeles dove si è svolta la cerimonia. Un particolare che lasciava intendere che qualcosa che le riguardava stava bollendo in pentola.

Le due sono salite sul palco e, dietro di loro, è comparsa una ricostruzione dell’iconico portico di casa Gilmore. “25 anni fa debuttò una serie tv intitolata ‘Gilmore Girls’ e da allora, a quanto pare, ha preso in ostaggio l’autunno” ha dichiarato Graham. Non è un segreto che lo show ambientato nel Connecticut abbia spesso utilizzato i colori e le atmosfere autunnali come fil rouge degli episodi e proprio in questa stagione, ogni anno, i fan appassionati riprendono il rewatch dell’intera serie.

“Eppure si trattava di una serie molto piccola” ha aggiunto Bledel. E ha aggiunto: “Abbiamo risparmiato un intero anno per avere un episodio con la neve” facendo ironicamente riferimento anche al budget inizialmente ridotto utilizzato per quella produzione che, anno dopo anno, è invece diventata un cult.

“Poi è arrivato ‘ER’, ha bagnato la strada e ha lavato via tutto. Loro avevano Clooney, avrebbero potuto lasciarci almeno quella maledetta neve!” ha incalzato Lauren Graham che nel format dava il volto alla madre single Lorelai.

Il botta e risposta tra le due è andato avanti spostando l’attenzione su altro: “L’unica cosa che avevamo era la sceneggiatura”, “Sceneggiature fantastiche”, “Sceneggiature importanti”, “Sceneggiature terribilmente lunghe”.

I fan della serie sanno, infatti, che gli script di ogni episodio di ‘Una mamma per amica’ erano particolarmente corposi dal momento che una delle caratteristiche che accomunava le due protagoniste – oltre all’enorme quantitativo di caffè consumato in una giornata – era l’abitudine di parlare velocemente. Il siparietto Graham e Bledel è servito proprio a introdurre i candidati par la migliore sceneggiatura in una serie comedy. Premio andato a Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez per ‘The Studio’.

Ci sarà una vera reunion?

Rivedere insieme le due protagoniste di uno show diventato ormai un cult della televisione in tutto il mondo, comunque, ha riacceso una domanda già ascoltata di frequente: ci sarà una nuova reunion davanti alle telecamere?

La serie principale è iniziata nel 2000 (2002 in Italia) e si è conclusa nel 2007 ma a nove anni di distanza, nel 2016, Netflix ha prodotto il sequel ‘Gilmore Girls – a Year in a Life’ che racconta un intero anno delle ragazze Gilmore e della folle cittadina di Stars Hollow a distanza di un po’ tempo dalla loro ultima apparizione televisiva. Il reboot, però, non ha avuto il successo desiderato e immaginato e si è concluso, inoltre, con un finale aperto che ha sempre lasciato accesa nei fan la speranza di vedere dei nuovi episodi.

Sull’argomento si è espressa la creator Amy Sherman Palladino dichiarando che al momento non ci sono trattative in corso per potenziali nuovi episodi. Lauren Graham, al contrario, ha espresso un grosso interesse per un possibile speciale natalizio: “non proprio dei nuovi episodi, ma sarebbe bello rivedere tutti di nuovo insieme”. Non è la prima volta che l’attrice racconta del suo legame con lo show che le ha regalato la notorietà: ha più volte dichiarato che inserisce in tutti i contratti lavorativi che firma una clausola che, anche se impegnata in altro, le permette di sospendere il lavoro e dare priorità ad eventuali progetti legati a ‘Gilmore Girls’.

Il documentario su ‘Gilmore Girls’

Certo è invece, che nel corso del 2025 vedremo un documentario legato alla serie e intitolato ‘Searching For Stars Hollow’. Lo speciale, ideato proprio per celebrare i 25 anni dello show, offrirà spunti inediti; interviste con attori, registi e sceneggiatori e si occuperà anche di sottolineare l’influenza che ‘Una mamma per amica’ ha avuto nella cultura pop e nell’universo televisivo mondiale.