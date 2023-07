Emmy 2023: nomination per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. ‘The White Lotus’ sfida ‘Succession’

Roma, 13 luglio 2023 - C'è anche un po' d'Italia in lizza agli Emmy Awards 2023, i cosiddetti Oscar della televisione. Tra le nomination figurano infatti due attrici di casa nostra: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, entrambe candidate come 'attrice non protagonista' per la serie 'The White Lotus'. Nella seconda stagione (peraltro girata in Sicilia) Impacciatore interpreta l'algida Valentina, manager dell'esclusivo hotel di Taormina in cui è ambientata la storia, mentre Tabasco è Lucia, escort furba e manipolatrice.

In totale 'The White Lotus' (prodotta da Hbo) ha collezionato ben 23 nomination, tra cui anche quella per la migliore serie drammatica, nonché quella per scrittura e regia. A sfidarla ci sono però già pluripremiata 'Succession' (liberalmente ispirata alla famiglia di Rupert Murdoch) con ben 27 candidature e la post-apocalittica 'The last of us' (adattamento dall’omonimo videogioco). Nella stessa categoria c’è anche ‘La Casa del Drago’, prequel de ‘Il Trono di Spade’. Tutti prodotti della Hbo: è la prima volta dal 1992 che un solo network conquista quattro candidature per il miglior dramma.

Sul fronte delle commedie parte in pole position con le sue 21 candidature 'Ted Lasso', che racconta le avventure di un allenatore di football americano (interpretato da Jason Sudeikes) paracadutato in una squadra di football inglese. Quasi scontata la vittoria di Quinta Brunson come migliore attrice comica per ‘Abbott Elementary’ della Abc: se le previsioni saranno rispettate sarà la prima donna afro-americana a conquistare l'Emmy dopo Isabel Sanford nel 1981. Tra le mini-serie campeggiano due produzioni Netflix con 13 nomination ciascuna: 'Lo scontro' ('Beef'), ambientato a Los Angeles tra due automobilisti di origine asiatica, e 'Dahmer: Mostro - La storia di Jeffrey Dahmer', basata sulla biografia di uno tra i più orribili serial killer americani.

Per sapere chi vincerà bisognerà aspettare il 18 settembre, quando si terrà la cerimonia della 75esima edizione degli Emmy. Cerimonia su cui però pesa lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood a cui adesso si è aggiunto anche quello degli attori.