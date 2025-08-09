Emma Thompson eroina thriller: "Io, a 66 anni in un film d’azione"

Ieri sera, in piazza Grande a Locarno, davanti a seimila spettatori, Emma Thompson – 66 anni, già vincitrice di due Oscar – ha ricevuto il Leopard Club Award. E poi, lo schermo enorme del festival si è riempito di neve. È tutto girato in mezzo alla neve e al ghiaccio The Dead of Winter, il film di Brian Kirk del quale Emma Thompson è protagonista.

Dimenticate gli orpelli vittoriani di Ragione e sentimento o di Casa Howard, e anche la Londra di Love Actually o le stanze d’albergo in cui lei, donna matura, andava a cercare sesso a pagamento nel coraggioso film del 2022 Il piacere è tutto mio diretto da Sophie Hyde. Qui siamo nella natura aspra del Minnesota – ricreato in Finlandia –, nel bel mezzo di un inverno assoluto e crudele. E lì troviamo Emma Thompson, con una tuta logora da eschimese, che chiude dietro di sé la porta di una baracca. Dove va? Va a pescare, nel lago ghiacciato. Ma le cose non saranno così semplici. E il film prende l’andatura di un thriller che può ricordare, a tratti, Fargo dei fratelli Coen: anche in quel caso, siamo in mezzo alle nevi del Minnesota, con una donna protagonista e una trama criminale. Nel ruolo di Emma Thompson da giovane – in lunghi flashback, essenziali per la storia – c’è la sua vera figlia, Gaia Wise, nata a Londra, come la madre, 25 anni fa.

Emma Thompson riesce a portare il suo personaggio nel terreno del cinema d’azione: ma poi riemerge il senso di un film sulla tenacia dell’amore, sull’avvicendarsi delle generazioni. Come descriverebbe il suo personaggio, Emma? "Una donna coraggiosa, che ha avuto una vita felice e piena. Ha vissuto una vita umile, ma in realtà bella e ricca. Può dire, alla fine: io ho vissuto un grande amore, e posso dire addio a tutto questo, affinché qualcun altro possa vivere".

Che effetto fa lavorare con sua figlia – anche se non condividete delle scene specifiche? Di che cosa avete parlato, prima e durante le riprese? "Abbiamo fatto lunghe passeggiate, parlando del personaggio, della sua vita, cercando di immaginarla insieme. Abbiamo parlato persino di che cosa avrebbe potuto mangiare questa donna…". E per lei, Gaia? "Era molto bello, dopo una giornata di lavoro, tornare in albergo e trovare mia madre. Ma a volte mi correggeva un po’ troppo, per mettere a punto il giusto accento americano. E a quel punto dicevo al regista: “per favore, puoi fare uscire mamma?“".

Emma: nel film la donna che interpreta va a pescare e si trova a cercare di sventare un rapimento. C’è anche una valenza metaforica di questa trama? "Sì. Il film parla di come una generazione possa cercare di salvare quella successiva, sacrificando se stessa. Oggi abbiamo perduto la nozione di sacrificio. Non nel senso cristiano, ma nel senso umano. Una dose di sacrificio è necessaria per ogni costruzione, per ogni felicità".

Nel film lei spara, corre nella neve, spinge furgoni sul ghiaccio, fa grandi sforzi fisici… "Perché fare film d’azione quando hai 66 anni? È stupido! Anche se credo che il mio personaggio sia una vera eroina... Penso di essermi stirata ogni singolo muscolo. Ma la cosa peggiore era il freddo, che ti stringe come il metallo. È stato terribile rimanere in apnea nell’acqua gelida. Ho scoperto molte cose sui guanti: chi vive in quei climi porta almeno tre paia di guanti con sé, ognuno per una funzione diversa: per sparare, per guidare, per andare sul ghiaccio. Ma adesso", dice in una sala nella quale il caldo si fa sentire, "potrei buttarmi in un lago ghiacciato subito. Non mi sono mai sentita così accaldata. Che stia vivendo una seconda menopausa?".