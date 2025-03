Emma Muscat incinta, chi è il fidanzato: le dolci foto insieme

Milano, 26 marzo 2025 – “Con Kurt ho ritrovato la luce in un periodo buio”. Era il maggio di tre anni fa quando Emma Muscat raccontava a ‘Verissimo’ l’incontro con il fidanzato che a breve diventerà anche il padre del suo bambino (o bambina). Già perché la cantante maltese ha annunciato di essere incinta. Lo ha fatto pubblicando alcune foto sul suo profilo social dove mostra il pancino nudo che svela la dolce attesa.

"Sento la vita nei tuoi battiti – si legge a corredo degli scatti che Emma condivide con il compagno – Ed è un battito che ci ha cambiato la vita riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine. Un diamante cresce con di me”. Il “piccolo miracolo”, arriverà ad agosto.

Chi è Emma Muscat

Emma Muscat, all'anagrafe Emma Louise Marie Muscat, ha 25 anni: è diventata nota in Italia con la partecipazione alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2018. Voce potente e pulita, volto e fisico da copertina, Muscat ha firmato un contratto con Warner Music Italy che l’ha lanciata nel panorama discografico italiano al ritmo dei tormentoni estivi ‘Sangria’ in coppia on Astol e ‘La stessa lingua’, con Blas Cantó. Nel 2022 è salita sul prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest, dove ha rappresentato Malta.

Chi è Kurt Galea

Ospite a ‘Verissimo’ nel 2022 parlava dell’amore ritrovato dopo due brutte batoste. Ora al suo fianco c’è Kurt Galea, maltese come lei, ed estraneo al mondo dello spettacolo. "Sono molto innamorata di lui, è un'anima pura, mi sostiene tantissimo e quando stiamo insieme rido tanto", raccontava la cantante. Kurt è arrivato in un momento difficile della sua vita. “Ero stata lasciata due volte”. Nel passato sentimentale della cantante c’è il rapper Biondo, conosciuto proprio sui banchi di Amici e non sappiamo se sia lui uno dei due ragazzi ad averle spezzato il cuore. In ogni caso, Kurt “è stato un dono di Dio, oggi non potrei essere più felice”. La relazione dunque va avanti da tre anni e oggi la coppia mostra al mondo il frutto più bello.