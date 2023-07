Emma Marrone attaccata per il peso: “Fra poco spacchi il palco”. La risposta della cantante

Emma sotto accusa. Questa volta la critica arriva per il peso. Già, il peso della cantante. Non il peso della sua voce nella scena musicale italiana, ma proprio il peso corporeo. Sì, qualcuno nel 2023 ha deciso di contestare un'artista per il suo peso. Un'odiatrice, è evidente.

Un'hater, come si dice nel linguaggio attuale. Una persona con poco sale in zucca e che non si fa gli affari propri, si sarebbe detto anni fa. Il commento è stato secco, lapidario. "Emma tra poco spacca il palco se continua così" ha scritto Claudia, un'utente di Instagram.

La risposta della cantante di Aradeo non si è fatta attendere: "Buongiorno dal Medioevo. Per la signore Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m...a. Fai schifo Claudia, immensamente schifo".

Una reazione impetuosa, aggressiva. Non sarebbe potuta essere altrimenti, visto l'attacco vile che Emma Marrone ha subìto da parte di questa hater. E anche visto il messaggio contenuto nel commento di Claudia. Un messaggio che, come troppo spesso succede sui social network, porta con sè un senso di impunità da parte di chi lo scrive che non tiene conto del rispetto di chi lo legge. A molti ancora oggi, nel 2023, i social network sembrano zone franche nelle quali si possono dire e fare cose che nel mondo "reale" non ci si permetterebbe di fare e dire.

Peccato che - e questo molti odiatori da tastiera non lo considerano neppure - questi messaggi possono essere letti da molte persone. Che magari stanno attraversando momenti difficili e che possono considerarli non come il prodotto di menti evidentemente disturbate, ma come verità. E questo commento, lasciato per frustrazione o noia, può trasformarsi in una frecciata mortale nei confronti di utenti sconosciuti. Come cantava Fabrizio Moro in tutt'altro contesto, "pensa prima di sparare".