Emis Killa pubblica “Demoni”: fuori stanotte all’1 il brano che doveva portare a Sanremo 2025

Uscirà nella notte tra il 3 e il 4 febbraio il brano ‘Demoni’ con cui Emis Killa avrebbe dovuto partecipare a Sanremo 2025. Dopo l’inchiesta che l’ha coinvolto, il rapper ha deciso di ritirarsi dalla competizione in Riviera per permettere alla giustizia di fare il suo corso lontano dai riflettori. Prima dell’inizio della kermesse canora, però, il cantante ha scelto di pubblicare la canzone che avrebbe dovuto presentare all’Ariston a partire dal prossimo 11 febbraio.

‘Demoni’ e l’annuncio del lancio

È stato lo stesso Emis Killa, classe 1989 e all’anagrafe noto come Emiliano Rudolf Giambelli, ad annunciare che il brano ‘Demoni’ sarà disponibile allo scoccare dell’1 di questa notte. Lo ha fatto dopo aver rimosso dal suo profilo personale tutti i post che riguardavano la partecipazione al Festival e con una foto sui social dalla didascalia pungente: “MENO PAROLE + MUSICA. “DEMONI” FUORI ALLA 1:00”.

Le parole sono, in maniera evidente, rivolte a quanti hanno commentato la sua decisione di ritirarsi dal Festival di Sanremo in seguito all’indagine che lo ha visto coinvolto nell’inchiesta ‘Doppia Curva’.

Emis Killa: perché si è ritirato da Sanremo

Giambelli risulta indagato per associazione a delinquere nell’inchiesta che ha coinvolto gli ultrà delle curve di Milan e Inter. Già nei mesi scorsi gli era stato notificato il Daspo e l’allontanamento dagli stadi per tre anni ma, con l’aggravarsi della sua posizione, il cantante ha scelto di non partecipare alla gara canora.

“Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. – ha scritto in una nota online – Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

Il rapper è in assoluto il primo artista ad essersi volontariamente ritirato da Sanremo. In passato, infatti, ci sono state diverse espulsioni (più o meno celebri) di colleghi ma mai nessun concorrente aveva scelto di abbandonare la gara autonomamente.

Demoni: di cosa parla la canzone

Il pezzo che Emis Killa avrebbe dovuto portare a Sanremo è firmato dal rapper insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin (Cripo). Da quanto emerso dai pre-ascolti si tratta di una canzone che racconta un amore tormentato e cupo. Nel corso delle prime notti d’amore i ‘Demoni’ del titolo sono i difetti e le paure che ciascuno dei due amanti si porta dentro, poi diventano i pensieri che affollano la mente dei protagonisti del pezzo.