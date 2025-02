Emis Killa, è uscito ‘Demoni’: testo e significato della canzone ritirata da Sanremo

Lo aveva anticipato con un post social nella giornata di ieri e ha mantenuto la promessa: questa notte Emis Killa ha pubblicato ‘Demoni’. Si tratta del brano con cui il rapper avrebbe dovuto partecipare a Sanremo 2025 – ecco la lista completa delle canzoni in gara – e che è stato distribuito sulle piattaforme online a partire dall’1. Il rapper ha, infatti, scelto di non partecipare alla kermesse canora dopo il suo coinvolgimento nell’indagine ‘Doppia Curva’ e questo lo svincola anche dal mantenere inedita la canzone fino all’inizio del Festival. Ma di cosa parla ‘Demoni’?

Testo e significato di ‘Demoni’

“Siamo soli come il mare

come angeli nell’Ade

come fossimo due strade che non si sono incrociate

Stiamo in giro a fare festa

se i demoni in testa non ci fanno dormire

Ci vediamo ma in segreto

Come i narcos di Cali”

La canzone racconta di un amore tormentato e clandestino che coinvolge due persone, una storia che non sa finire ma che gli amanti si sforzano di mantenere segreta. Emis Killa l’aveva descritto, nel corso della presentazione, come un pezzo che racconta di una forte chimica tra due persone.

“Non ci baciamo nel letto

ma nel retro dei locali

tra chiamate che lascerai senza risposta pur di farti sentire

Sì, sembro pazzo, lo so

e forse a volte lo sono

Ma sei la fine del mondo

e per la fine del mondo io mi metterò comodo

Si sono pazzo lo so

andrò all’inferno da solo

e sono fuori di me ma ancora fatto di te

sotto una pioggia di molotov

Tanto già so che finirà così

c’est la vie”

In effetti il pezzo si concentra su un amore intenso e soprattutto fisico, in cui i ‘Demoni’ e i pensieri non fanno neppure dormire i protagonisti. Un sentimento, però, che va vissuto perché, come canta l’artista ‘non c’è un piano B’. Le sonorità del pezzo sono una novità rispetto al passato: Emis Killa si allontana dalla forte ritmica rap per sfiorare il pop.

Gli autori di ‘Demoni’

Oltre a Emis Killa hanno partecipato alla stesura di ‘Demoni’ anche Mattia Cerri, Nicola Lazzarin (Cripo) e Federica Abbate. Cripo è co-autore anche dei brani sanremesi di Rose Villain, Serena Brancale e Fedez. Federica Abbate è, invece, l’autrice che firma più pezzi presentati all’Ariston quest’anno. Oltre a quello (ormai escluso) di Emis Killa ci sono le canzoni di Rose Villain, Serena Brancale e Fedez (come Lazzarin) ma anche Joan Thiele, Sara Toscano e Clara.