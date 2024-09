Emily Armstrong, da Scientology alle critiche del figlio di Bennington. Le polemiche sulla nuova voce dei Linkin Park

Roma, 10 settembre 2024 – Emily Armstrong, frontwoman dei Dead Sara, è diventata la nuova voce dei Linkin Park, sostituendo Chester Bennington dopo la sua tragica scomparsa sette anni fa. Un debutto segnato da forti polemiche, soprattutto legate alla sua affiliazione con Scientology e alla sua presunta vicinanza a Danny Masterson, attore legato al culto e recentemente condannato per abusi sessuali. La cantante è stata oltretutto accusata di averlo sostenuto in tribunale: "Sono andata a una delle prime audizioni come osservatrice – si è difesa su Instagram – ma ho capito subito che non avrei dovuto farlo. Non giustifico abusi e violenze contro le donne e sono solidale con le vittime". Parole che non sono bastate a placare i suoi detrattori.

Le accuse di Chrissie Carnell Bixler

Una delle voci più critiche nei confronti di Armstrong è quella di Chrissie Carnell Bixler, moglie del cantante dei Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala, e vittima di Masterson. Bixler ha accusato Armstrong di non essersi schierata contro gli abusi perpetrati da membri di Scientology e di aver partecipato, indirettamente, all’intimidazione delle vittime. "Cara Emily, se non prendi posizione contro il culto di cui fai parte, non hai alcun diritto di coprire il ruolo di Chester Bennington", ha scritto in una lettera aperta pubblicata su Instagram. Bixler ha criticato duramente la cantante, sottolineando che il suo silenzio la rende complice: "Non me ne frega se hai mentito nelle tue scuse su Instagram. Mi frega che al processo hai partecipato all’intimidazione di una donna con i tuoi compagni del culto". Secondo Bixler, Armstrong dovrebbe fare una scelta chiara e allontanarsi da Scientology.

Le dure parole di Jaime Bennington

Anche Jaime Bennington, figlio di Chester Bennington, si è espresso contro la nuova formazione dei Linkin Park, prendendo di mira soprattutto Mike Shinoda. In un duro sfogo su Instagram lo ha infatti accusato di aver tradito la memoria di suo padre scegliendo Armstrong come nuova vocalist: "Hai sostanzialmente cancellato la vita e il lascito di mio padre. Hai assunto la tua amica Emily Armstrong sapendo la sua storia in Scientology”. Jaime ha anche criticato il tempismo dell’annuncio, avvenuto a settembre, il mese internazionale della prevenzione del suicidio. La morte di Chester Bennington, avvenuta nel 2017, è stato un evento traumatico per i fan e la sua famiglia, e la scelta della frontwoman dei Dead Sara, con il suo passato controverso, ha alimentato gli attacchi degli hater.

Emily si difende

Di fronte a queste accuse, Emily Armstrong ha cercato di chiarire la sua posizione, ammettendo che in passato aveva fatto un errore di giudizio sostenendo Danny Masterson in tribunale. Ha ribadito il suo sostegno alle vittime e il suo distacco dall’attore dopo la condanna: "Cerco sempre di vedere il buono che c’è nelle persone e con lui ho preso un abbaglio". Nonostante le sue parole, l'ombra di Scientology e il passato legame con l’attore continuano a gettare un’ombra sul suo debutto nella band.

Polemiche a parte, i Linkin Park procedono con il lancio del nuovo album ‘From Zero’ – in uscita il 15 novembre – e con un primo tour di sei date a Los Angeles, New York, Londra, Amburgo, Seoul e Bogotà.