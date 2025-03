Addio a Emilie Dequenne, l’attrice di ‘Rosetta’ morta a 43 anni per un tumore raro

Parigi, 17 marzo 2025 – Il mondo del cinema piange Emilie Dequenne. L’attrice belga, scoperta all'età di 18 anni per il suo primo ruolo in "Rosetta", è morta all'età di 43 anni nella regione di Parigi, a causa di un raro tumore. Lo ha annunciato il suo agente Danielle Gain. Aveva trascorso diversi giorni in cure palliative presso l'ospedale Gustave Roussy.

Emilie Dequenne aveva rivelato nell'ottobre del 2023 di essere affetta da un carcinoma surrenalico (tumore del sistema endocrino), diagnosticato due mesi prima e che da allora l'aveva tenuta lontana dai set cinematografici. "Che lotta feroce! E non possiamo scegliere..." aveva scritto l'attrice su Instagram il 4 febbraio scorso, Giornata mondiale contro il cancro.

A dicembre, aveva dichiarato a TF1 di stare lottando contro una malattia sempre più aggressiva, il che significava che "non avrebbe vissuto quanto previsto". In realtà, dopo una remissione, aveva avuto una ricaduta.

Emilie Dequenne, nata il 29 agosto 1981, si era fatta conoscere all'età di 18 anni con il suo primo ruolo nel film "Rosetta" dei fratelli Dardenne, che le è valso il premio come miglior attrice al Festival di Cannes del 1999.

La carriera di Emilie Dequenne comprende quasi 50 film, tra cui "La ragazza del treno" (2009), "Lose Your Mind" (2012), che le è valso un altro premio come migliore attrice a Cannes nella sezione Un Certain Regard, "Non e' il suo tipo" (2014) e "Quelle cose che diciamo, quelle che facciamo", per il quale ha ricevuto un Ce'sar come migliore attrice non protagonista nel 2021. L'attrice è apparsa sul red carpet del Festival di Cannes nel maggio 2024, sorridente, con i capelli corti e radi a causa delle cure, per il 25 anniversario di "Rosetta" e per presentare il suo ultimo film dal titolo emblematico, "Survivre". Qualche settimana dopo, alla radio France Inter, ha assicurato che "nonostante la malattia, possiamo vivere momenti belli, potenti, magici, è possibile".