Emilia-Romagna terra di Netflix: "Gioia di vivere e di condividere"

Antonioni, Bertolucci, Bellocchio, Zurlini, Avati, e naturalmente Fellini. Basterebbero questi nomi a rendere l’idea di come l’Emilia-Romagna sia la culla del grande cinema italiano. Netflix è una multinazionale che però è molto attenta alle realtà locali. Insieme con i principali produttori italiani ha dato vita a una riuscita collaborazione. Nel decimo anno di vita di Netflix in Italia – la piattaforma iniziò le trasmissioni da noi nell’ottobre del 2015 –, sull’argomento abbiamo sentito tre dei principali produttori che hanno collaborato con la casa statunitense e l’attore Saul Nanni, bolognese, 26 anni.

Cosa c’è in questa terra che alimenta così tanti e straordinari talenti?

Carlo Degli Esposti (Palomar – Il treno dei bambini, 2024): "Con Il treno dei bambini abbiamo riscoperto questa eredità, siamo entrati in casolari molti simili a quello di Novecento, abbiamo percorso campi di grano identici a quelli di Pupi Avati, abbiamo vissuto le magie dell’infanzia sulle orme di Fellini e Zurlini".

Matteo Rovere (Groenlandia – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, 2020; Motorvalley, in arrivo): "È una terra fonte inesauribile di ispirazione per la creazione di personaggi: folli visionari spinti dal desiderio di realizzare i propri sogni, animati da uno spirito anticonformista".

Riccardo Tozzi (Cattleya – Summertime, 2020-2022; Il capo perfetto, in arrivo): "L’Emilia-Romagna è una regione di straordinaria vitalità, è contadina e industriale, localissima e internazionale".

Saul Nanni (Sotto il sole di Riccione, 2020; Il Gattopardo, 2025): "L’Emilia-Romagna è la splendida terra di mezzo d’Italia. È una terra dove il tempo libero, le passioni e i momenti più belli hanno senso solo se condivisi. Forse da questo nasce la sensibilità dei tanti artisti e registi cresciuti qui. Il cinema è proprio questo: un atto artistico che può prendere vita solo grazie al contributo di un grande gruppo di persone".

Come Netflix vi ha supportato nella valorizzazione del territorio?

Degli Esposti: "Nel film Il treno dei bambini, tratto dal primo romanzo della “trilogia del Novecento“ di Viola Ardone e diretto da Cristina Comencini, Netflix ha condiviso la scelta di ricreare in modo fedele un mondo oggi perduto e raccontare una storia universale, calandola in un microcosmo contadino realmente esistito. Il suo sostegno ci ha consentito di poter girare nei veri luoghi di questa storia".

Tozzi: "La scelta del territorio è stata fatta con Netflix, abbiamo valutato che fosse il posto ideale per il nostro racconto".

L’ambientazione in Emilia-Romagna – nota in tutto il mondo, per esempio per la Ferrari – può aiutare a penetrare nel mercato internazionale?

Degli Esposti: "La sua più grande ricchezza – la capacità di guardare al futuro mantenendo però saldo il legame con la tradizione – le consente di essere pienamente locale e globale allo stesso tempo. Un pregio che il cinema e le serie non possono non raccontare".

Il capo perfetto è ispirato all’omonimo film spagnolo. Perché avete deciso di trasporre la vicenda proprio in Emilia-Romagna, nella motor valley?

Tozzi: "Nel film spagnolo c’è il grande tema della crisi della figura del padre. Là si coniugava con la giustizia (è ambientato in una fabbrica di bilance), noi abbiamo preferito una fabbrica di volanti, lo strumento della guida. Il nostro è un patriarca affettuoso e premuroso ma che... vuole essere sempre al volante. È l’antropologia del padronato di quell’area d’Italia".

Saul, come ha vissuto l’esperienza di Sotto il sole di Riccione, ambientato proprio sulla Riviera romagnola?

Saul Nanni: "Anche se sono nato a Bologna, in casa mia si è sempre respirata aria di Romagna. I miei genitori sono romagnoli di origine e mi hanno trasmesso da subito un amore viscerale per la Riviera, ci ho trascorso tutte le estati della mia infanzia. La Riviera ha un fascino unico perché non è solo un luogo, è un’energia. È fatta di persone che ti accolgono con un sorriso sincero, che ti parlano in dialetto come se ti conoscessero da sempre, che hanno sempre la battuta pronta e una parola gentile. Il suo vero plus è questo: la solarità, la leggerezza, la gioia di vivere e di condividere".