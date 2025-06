Emilia Romagna Festival. Omaggi a Bacharach e Piaf. E il premio a Nicola Piovani

di Stefano MarchettiUn giubileo tutto d’argento, 25 anni, per Emilia Romagna Festival che dal 3 luglio al 10 settembre presenterà un’edizione speciale con 60 concerti e 600 artisti da tutto il mondo, abbracciando luoghi ricchi di storia, dalla millenaria abbazia di Pomposa nel Ferrarese, dove Guido d’Arezzo inventò la scrittura musicale, al chiostro di San Francesco a Cesena e all’abbazia di San Mercuriale a Forlì o la Rocca di Dozza.

"Classico è contemporaneo", è il motto che sottolinea la visione artistica del festival, fondato e diretto dal maestro Massimo Mercelli, celebre flautista. L’apertura – giovedì 3 luglio al teatro Stignani di Imola – sarà con la prima assoluta di ’Filmscapes for flute and orchestra’, la nuova opera di Rachel Portman che nel 1997 (con il film ’Emma’) fu la prima donna a vincere un Oscar per la migliore colonna sonora: a eseguirla saranno i Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella, insieme al maestro Mercelli, dedicatario del brano. Il 4 luglio a Pomposa la voce di Karima renderà omaggio al genio di Burt Bacharach.

Nel cartellone del festival spicca il ritorno di alcuni grandi protagonisti, come l’acclamato pianista Ramin Bahrami (il 25 agosto alla Rocca di Caterina a Forlì), il sempre sorprendente trombettista Paolo Fresu insieme ai Virtuosi Italiani in ’Back to Bach 2.0’, innovativa fusione fra barocco e jazz (28 luglio a Comacchio), la raffinata cantante Cristina Zavalloni (il 6 agosto a Cesena un tributo a Edith Piaf), l’attore e cantante Peppe Servillo (la sua ’Napulitanata’ l’8 luglio a Mordano e il 9 luglio a Cervia), il grande sassofonista Javier Girotto (25 luglio nel parco dell’abbazia di Pomposa) e l’estroso Elio (il 6 settembre a Sasso Morelli con il nuovo spettacolo ’La rivalutazione della tristezza’).

Il festival riesce a riunire generi e linguaggi diversi, virtuosi della classica e talenti del jazz, orchestre internazionali e grandi solisti. Quest’anno uno sguardo particolare sarà dedicato alle musiche per il cinema, per esempio con l’omaggio a Ennio Morricone del pianista Alberto Tafuri (8 agosto a Pomposa). E fra le serate - evento, quella del 29 agosto a Forlì, dove il maestro Nicola Piovani riceverà il Premio alla carriera Erf, presentando la sua nuova opera, il ’Preludio al Cantico’ (per gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco), che sarà eseguito dalla Chengdu Symphony Orchestra (in arrivo dalla città cinese gemellata con Bologna) con il violino solista di Ning Feng, primo premio al Concorso Paganini, e la corale Marietta Alboni. Info, www.emiliaromagnafestival.it