Emigrata dal Friuli, attrice a Hollywood

Tina Modotti, nata a Udine nel 1896, nel 1913 raggiunse il padre negli Stati Uniti. A Hollywood recitò in tre film (era l’epoca del cinema muto), e nel 1923 si trasferì in Messico col fotografo Edward Weston. L’attività fotografica di Tina si concentrò in pochi anni, fra 1923 e 1930. Si trasferì poi a Mosca e in Spagna. Morì a Città del Messico nel 1942.