Embrioni umani sintetici, tra scienza ed etica

di Viviana Ponchia

"Fino a oggi non mi sono mai preoccupato della moralità del problema. Lo studio della natura rende l’uomo crudele come la natura". Il dottor Moreau, lo scienziato pazzo uscito nel 1896 dalla fantasia di H.G. Wells, nella sua isola sperduta interveniva sull’evoluzione per creare mostri. E non si poneva il problema, tantomeno quello dell’uomo che gioca a fare Dio. Con quel dubbio dobbiamo iniziare a fare i conti oggi che la notizia reclama il suo spazio come cosa bella e buona: sono stati creati in laboratorio i primi embrioni umani sintetici a partire da cellule staminali. I topi non bastavano più.

Al congresso annuale dell’International Society for Stem Cell Research in corso a Boston un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell’Università di Cambridge e del California Institute of Technology ha tirato giù le carte: ci siamo, la vita può cominciare davvero in laboratorio senza bisogno di madri, di padri e nemmeno del Padreterno. L’obiettivo è nobile: avere a disposizione modelli per studiare malattie genetiche, aborti spontanei e altre condizioni legate ai primi stadi dello sviluppo. Esattamente quello che prometteva il dottor Moreau. Il Guardian è corso a cercare rassicurazioni nello studio delle professoressa Magdalena Zernicka-Goetz, che a Cambridge e in California insegna sviluppo dei mammiferi, biologia delle Cellule Staminali e ingegneria biologica. È considerata il massimo dell’autorevolezza nel suo campo e giustamente la fa difficile: gli embrioni sintetici sono cresciuti da cellule staminali ingegnerizzate e hanno raggiunto l’inizio della gastrulazione. Niente panico. Si tratta di un fondamentale processo embrionale in cui le cellule si dispongono in tre foglietti germinativi distinti, l’ectoderma, il mesoderma e l’endoderma, dai quali origineranno i tessuti e gli organi dell’organismo umano o di un altro animale. E noi qui a ripassare la lezione: l’embrione va considerato vita umana nel momento in cui inizia a formarsi il sistema nervoso, che permette di provare, tra le altre cose, il dolore. Ciò avviene intorno al terzo mese di gravidanza. Dunque, nei primi 3 mesi non si può parlare di persona umana. Dunque di cosa ci preoccupiamo se nella fase della gastrulazione – la preistoria della vita – gli embrioni non hanno cuore né cervello? Vogliamo forse fermare la scienza?

I più maliziosi non trascurano il resto della spiegazione: nei modelli creati sono state osservate le cellule precursori dei gameti, uova e spermatozoi. E inoltre: gli embrioni sintetici sono stati fatti maturare per un periodo leggermente superiore al quattordicesimo giorno di sviluppo di un vero embrione umano, quando due settimane sono il limite massimo concesso ai ricercatori per far crescere embrioni reali attraverso la fecondazione artificiale. Si è andati oltre, insomma, aprendo enormi questioni di tipo etico su un territorio dove il caos regna ancora sovrano: queste ipotesi di vita ingegnerizzata possono trasformarsi in qualcosa di senziente come un feto? E in quel caso il loro sviluppo non dovrebbe essere regolamentato come quello dei veri embrioni?

Anche la professoressa Zernicka-Goetz lo ammette: è fondamentale capire fin dove si possa spingere la scienza prima di arrivare a creare qualcosa di potenzialmente mostruoso. In Cina – dove ci sono regolamenti un po’ vaghi in materia – con analoghi esperimenti sui topi, le scimmie e altri animali gli embrioni sintetici non sono mai diventati feti. Ma non si può mai dire. È perplesso David Jones, direttore dell’Anscombe Bioethics Centre, centro di ricerca cattolico sulla bioetica, sponsorizzato dalla Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles: "Ogni volta che uno scienziato vuole andare oltre i limiti etici fissati dalla legge sostiene che la nuova scoperta servirà a salvare l’umanità". E invece quanti pasticci: "Mischiare componenti umane e non umane avrebbe dovuto aprire la porta a cure per ogni malattia, dal morbo di Parkinson all’Alzheimer alla malattia del motoneurone. Ma si sono rivelate promesse crudeli e vuote e, una volta diventata legale, questa strada di ricerca è stata velocemente abbandonata".