Chi è Adriana Abascal: Emanuele Filiberto di Savoia fidanzato con l’ex miss Messico

Roma, 3 maggio 2025 – Archiviata la separazione da Clotilde Courau, Emanuele Filiberto di Savoia apre un nuovo capitolo della sua vita privata. Al suo fianco c’è Adriana Abascal, ex modella e imprenditrice messicana, con cui ha fatto la prima apparizione pubblica durante una cena di gala, nel cuore di Roma, in onore del concerto di Omar Harfouch. Affiatati e sorridenti, i due sono apparsi complici sotto i riflettori, suggellando ufficialmente una relazione nata a Siviglia, in occasione di una sfilata di moda.

Chi è Adriana Abascal

Nata il 31 ottobre 1970 a Veracruz, in Messico, Adriana Abascal è stata eletta Miss Messico nel 1988 e l’anno successivo ha rappresentato il Paese a Miss Universo, classificandosi tra le prime cinque. Da lì ha avviato una carriera internazionale come modella, posando per le copertine di Elle, Vogue, Marie Claire, Hola! e Vanity Fair. Successivamente si è affermata anche come imprenditrice, designer e produttrice televisiva, mantenendo uno stretto legame con il mondo dell’arte e della moda. Accanto a Emanuele Filiberto, ha recentemente partecipato alla sfilata Tributo a Dalí.

La vita privata

Adriana ha alle spalle tre matrimoni. Il primo con Emilio Azcárraga Milmo, detto El Tigre, potente magnate dei media e patron del Grupo Televisa. Nonostante i trent’anni di differenza, Adriana, poco più che ventenne, divenne la sua quarta moglie, rimanendogli accanto fino alla morte per cancro. Vedova a 28 anni, ereditò una notevole fortuna e il leggendario yacht Eco, lungo 74 metri e valutato oltre 50 milioni di euro. “Lì ho visto Emilio morire, ma ho anche vissuto momenti meravigliosi con i suoi amici. Ho ospitato tutti, da Gloria ed Emilio Estefan a Julio Iglesias e allo stesso Re Juan Carlos”, raccontò Adriana in quei giorni.

Nuova vita in Europa

Dopo la scomparsa del primo marito, Adriana Abascal si è trasferita in Europa, dove ha ricostruito la sua vita tra affetti e nuovi progetti. Ha sposato Juan Villalonga, ex amministratore delegato di Telefónica e figura di spicco vicina all’ex premier spagnolo José María Aznar. Dal matrimonio, durato quasi dieci anni, sono nati tre figli: Paulina, Diego e Jimena. In seguito, ha avuto un terzo matrimonio con l’imprenditore francese Emmanuel Schreder, anche questo concluso. Prima della relazione con Emanuele Filiberto, si è parlato di un breve legame con il gallerista Max Falkenstein.

Vita professionale e nuovo equilibrio

Oltre alla vita privata, Adriana Abascal ha costruito un percorso imprenditoriale autonomo. Ha fondato il marchio di calzature di lusso Skorpios, ispirato al suo segno zodiacale e all’isola greca simbolo della passione tra Onassis e Jackie Kennedy. Da tempo si dedica anche all’arte contemporanea come collezionista, continuando a gravitare tra cultura, moda e lifestyle con il suo stile discreto.