Emanuele Filiberto di Savoia bacia un’altra: chi è la nuova fiamma del principe

Matrimonio al capolinea tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau. La conferma arriva da un bacio del principe ad un’altra donna. Le voci sulla possibile rottura tra i due si rincorrevano da tempo e ora le foto, pubblicate da Diva e Donna che mostrando l’erede di casa Savoia a Los Angeles in un bacio appassionato con la cantante Nadia Lanfranconi, non lasciano più spazio a dubbi.

Di fatto, anche se la separazione da Clotilde Courau, dalla quale ha avuto due figlie, non è stata ancora ufficializzata, questo bacio appassionato con la cantante italiana, parla di un nuovo amore a fianco del principe. Il settimanale mostra lo scoop e scrive sull’ultimo numero: “E ora eccola al fianco del Principe Emanuele, abbracciarlo e baciarlo a due passi dalla spiaggia sull’Oceano Pacifico… È a Los Angeles… Lui le cinge la schiena, lei lo abbraccia e scatta un bacio sulle labbra…”.

Matrimonio finito dopo vent’anni

Proprio quest’anno la coppia avrebbe dovuto festeggiare ben 20 anni di matrimonio. Emanuele Filiberto e Clotilde si erano sposati il 25 settembre 2003 della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma. Poco dopo le nozze era nata Vittoria la loro prima figlia Cristina Adelaide Chiara Maria. Tre anni dopo, nel 2006 arriva Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, la secondogenita. Entrambe sono state nominate principesse di Savoia direttamente dal nonno. Nell’ultimo periodo la crisi mai risanata che ha portato alla rottura definitiva di quella che è stata lunga storia d’amore: durata, tra alti e bassi, poco meno di vent’anni.

Chi è la donna baciata dal principe

Nadia Lanfranconi, cantante di musica country, originaria di Como, ha lasciato l'Italia nel 2007 per trasferirsi in America a Los Angeles dove vive e dove il discendente dell'ex casa reale italiana ha aperto un ristorante tre anni fa. Lanfranconi, ex di Mel Gibson, ha una passione per l'arte: un po’ cantautrice, un po’ pittrice e attrice suona sia la batteria, sia la chitarra acustica.

Il Principe su Netflix

Della famiglia Savoia si parla in questi giorni anche per il debutto sulla piattaforma Netflix de ‘Il Principe’, la nuova docu-serie su Vittorio Emanuele di Savoia che ripercorre la controversa storia dell'ultimo erede al trono d'Italia. Diretta da Beatrice Borromeo Casiraghi, in tre puntate, la serie racconta la tragica fine del giovane tedesco Dirk Hamer della quale venne accusato l'erede al trono d'Italia nel 1978.