Ema Stokholma, le violenze della madre e il padre assente: “Usciva e spariva per 4 anni”

Ema Stokholma, al secolo Morwenn Moguerou, ha scelto di voltare pagina e anche nel nome. E lo ha fatto nel 2009. “Mi sento sempre Morwenn, ma capisco che si debba semplificare. Quindi Ema va bene”, dice in una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale racconta la sua storia: quella di una giovane donna che ha saputo rialzarsi e superare un’infanzia da incubo. Oggi è un talento poliedrico: conduttrice radiofonica su Rai Radio2, DJ (ha aperto il concerto del Primo Maggio a Roma), pittrice, attrice e scrittrice — autrice di Per il mio bene, vincitore del Premio Bancarella 2021 e ora strizza l’occhio anche alla poesia. Ma chi era prima?

L’infanzia, la violenza e la salvezza

Il suo percorso è stato segnato anche da un’infanzia a dir poco complicata: tra i ricordi più dolorosi, quello di quando la madre la picchiò in macchina all’età di quattro anni. Ema nell intervista ricorda “le violenze e le botte subite” dalla madre. E quelli più belli? “Tanti, a scuola. Era bellissimo vivere una vita normale con i miei compagni. In mensa mangiavo anche dai loro piatti: ero affamatissima”. A casa, invece, rifiutava spesso il cibo. Un gesto consapevole? “Forse rifiutavo tutto ciò che arrivava da lei. Sto ancora cercando di capirlo. Anche oggi, a volte, mi lascio andare a questa forma di inappetenza.” A 9 anni, Ema fu salvata inconsapevolmente da un libraio, Stéphane, quando la madre le disse di buttarsi in un fiume. “Non l’ho mai più rivisto. Quando sono tornata a Romans-sur-Isère due anni fa, il negozio c’era ancora, con lo stesso poster in vetrina.” Le iniziali sue e del fratello Gwendal, incise sul marciapiede davanti a casa, non ci sono più. Ma un amico le ha regalato un tappeto che le riproduce: “È stato un dono bellissimo, mi ricorda uno dei pochi gesti affettuosi di mia madre”. Denunciare non fu mai un’opzione. “Avevo troppa paura. Lei non mi mandava a scuola quando i lividi si vedevano. E poi, mio padre diceva ‘ci vediamo lunedì’, e spariva per quattro anni.”

L’arte, la radio e l’incontro con Marina Abramović

L’emozione più forte, dopo il Premio Bancarella? “Quando ho venduto il mio primo quadro. In questo mi ha aiutata Gino Castaldo, il più saggio che conosca. Mi ha detto: fai tutto da sola. Ora Riccardo, un ragazzo da Londra, gestisce le vendite dei miei lavori su Instagram.” L’ultimo quadro? Venduto a 5.000 euro. I proventi? “Li spendo in cene con gli amici che mi sopportano sempre. A casa non c’è più spazio: parcheggio i quadri da loro”. Tra gli amici più importanti cita Andrea Delogu “È la boss: decide tutto” e Luca Barbarossa, diventato “una figura importante in pochi mesi.” E poi Mirko Nazzaro, che l’ha avvicinata a Marina Abramović. Dopo una mostra a Londra e una performance a Viterbo, è arrivata l’intervista su RaiPlay: “Non potevo crederci. Ho preso lezioni di inglese online per migliorare il mio accento”.

I sogni di Ema

Tra gli incontri che la emozionano di più, quelli con artisti che hanno segnato la sua vita: “Da Minghi con Trottolino amoroso a Cocciante con Margherita.” Il sogno? Incontrare RuPaul, icona drag: “Per lei presi uno schiaffo da mia madre, quando vidi il video con Elton John”. E il futuro? “Sogno di stare tranquilla, poco stress, una casa dove si sentono gli uccellini.” È già al quarantesimo trasloco, considerando anche le ristrutturazioni. Forse non ha ancora trovato il suo posto, ma una cosa è certa, Ema oggi sa bene quale sia la cosa a cui tiene di più: “La mia libertà”.