EM90, monovolume elettrica da first class

Volvo EM90 è l’elettrica di lusso con cui il marchio svedese entra nel mercato delle maxi monovolume e dei minivan passeggeri. Lunga 5,20 metri, sarà in commercio dal 2024 inizialmente in Cina. Spinta da un motore elettrico da 272 cv, la batteria ha una capacità di 116 kWh, l’autonomia dichiarata è di 738 km nel ciclo combinato cinese CLTC. Questo shuttle hi-tech propone concetti e soluzioni estremamente innovativi anche per il brand scandinavo del gruppo cinese Geely.