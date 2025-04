Elton John sfida se stesso

"Avrei potuto fare facilmente un “disco di Elton John“, ma è proprio questo che non voglio fare più: volevo una sfida". Ecco lo spirito con cui Sir Elton John in un momento di grande difficoltà fisica, tra problemi alla vista e operazioni alle anche, nell’ottobre del 2023 è entrato nei Sunset Sound Studio di Los Angeles per registrare Who Believes In Angels?, l’album realizzato insieme a Brandi Carlile, cantautrice americana da sei Grammy Award. Dieci brani scritti (anche con Taupin) in 20 giorni, ed eseguiti con una band di altissimo livello: Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Pino Palladino (Nine Inch Nails) e Josh Klinghoffer (Pearl Jam). L’album di Elton, 78 anni, è uscito ieri.