Elton John va alla prima de ‘Il Diavolo veste Prada’. “Ascolto, ma non riesco più a vedere”

Roma, 2 dicembre 2024 – Elton John non ha potuto vedere il musical "Il diavolo veste Prada", di cui ha composto la musica, a causa dell'infezione agli occhi contratta quest'estate. Come aveva dichiarato lo scorso 26 novembre, l’infezione gli ha impedito di proseguire nella composizione dell’album lasciandolo “un pò bloccato”.

La visione limitata la rockstar è stato costretto a dare forfait in diverse occasioni, ma non ha voluto rinunciare all’evento di domenica sera. "Non ho potuto assistere ad alcune presentazioni perché, come sapete, ho perso la vista", ha detto il cantante 77enne durante l’evento di gala a Londra per la prima dello spettacolo, adattamento dell'omonimo film del 2006.

Sir Elton, durante la messa in scena, è stato assistito dal marito David fuori dal palco. L’icona ha infatti attribuito al marito il merito di averlo aiutato (definendolo “la sua roccia”) in questo duro periodo dove la sua vista è via via calata. “Mi è stato difficile vedere il musical – ha aggiunto la star alla fine della serata –, ma mi ha fatto piacere ascoltarlo e, devo dire, che 'suonava' bene".

All'inizio di settembre, Elton John ha rivelato di aver contratto un'infezione all'occhio destro mentre era in vacanza nel sud della Francia che lo ha lasciato "con una visione limitata da un occhio". "Mi sto riprendendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che ritorni la vista", aveva detto per poi rivelare a novembre che non vede più nulla con l'occhio destro e che il sinistro "non è nella forma migliore".

Da quando gli è stato diagnosticato il diabete di tipo 2 all'inizio degli anni 2000, il cantante ha deciso di cambiare radicalmente stile di vita e seguire abitudini più ‘sane’. Ma nonostante la svolta salutista, i problemi di salute hanno continuato a tormentarlo.