Elton John: “L’infezione all’occhio mi impedisce di vedere, non riesco a terminare l’album”

Los Angeles, 26 novembre 2024 – Elton John non è riuscito a terminare il suo nuovo album. Ha detto di avere ancora grossi problemi alla vista a causa dell’infezione all’occhio contratta nel luglio scorso. "Negli ultimi quattro mesi non sono riuscito a veder dall'occhio destro e l'occhio sinistro non è il massimo", ha dichiarato la rockstar britannica allo show ‘Good Morning America’ della rete televisiva Abc.

"Posso fare qualcosa come questa intervista, ma andare in studio e registrare non lo so, perché non riesco a vedere un testo per cominciare a cantare – ha detto Sir Elton John – . Non è mai una fortuna che accada una cosa del genere, e mi ha scioccato. Non riesco a vedere nulla, non riesco a leggere nulla, a guardare nulla”.

Ma a che punto è l'album? A domanda diretta la rockstar ha glissato, rispondendo che "è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho fatto qualcosa". Al momento si definisce “un po' bloccato". La star ha inoltre aggiunto che si sta curando e che "c'è speranza e fiducia che vada tutto bene". "Ora è proprio su questo che mi sto concentrando", ha continuato.

La rockstar britannica Elton John. (EPA)

Nel novembre 2023 l'autore della hit "Rocket Man" aveva dichiarato alla cerimonia della Rock 'n' Roll Hall of Fame di aver "appena finito" un nuovo album con il paroliere Bernie Taupin. "È assolutamente meraviglioso, pieno di giovinezza e di vitalità", le sue parole all'epoca. Tuttavia, l'intervista rilasciata a ‘Good Morning America’ lascia intendere chiaramente che il prossimo album sia ancora lontano dall'essere completato. Le sue dichiarazioni arrivano quasi tre mesi dopo aver rivelato ai fan di essere rimasto con una "visione limitata" ad un occhio a causa di una "grave infezione". Un problema che non gli ha però impedito di fare numerose apparizioni in pubblico.

Elton John ha partecipato alle anteprime del suo nuovo documentario ‘Never Too Late’ a Toronto e a Londra. In ottobre si è unito a Dua Lipa sul palco del concerto alla Royal Albert Hall di Londra per eseguire il loro duetto di successo "Cold Heart". All'inizio del mese di novembre la rockstar ha presenziato alla prima del suo musical ‘Tammy Faye’ a Broadway, mentre venerdì scorso è apparso al Royal Variety Performance di Londra per presentare una canzone di un altro nuovo spettacolo teatrale, "Il diavolo veste Prada".