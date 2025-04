Elton John in vetta alla Top Ten: "Alla mia età, sono stupefatto"

Sir Elton John torna a piazzare un album al vertice della Top Ten britannica per la decima volta. Ed entra così a far parte della ristrettissima cerchia di 17 artisti, fra band e cantanti solisti da leggenda, in grado di raggiungere la doppia cifra nell’hit parade del Regno Unito. Un risultato tanto più significativo poiché raggiunto a 78 anni compiuti e nonostante i problemi di salute degli ultimi tempi (segnati fra l’altro da un’infezione agli occhi che gli ha causato un calo di vista); ma soprattutto a ben 52 anni di distanza dal suo primo LP numero uno nelle classifiche.

A segnarne il rilancio è stato Who Believes In Angels?, uscito sul mercato mondiale il 4 aprile e realizzato assieme all’amica cantautrice americana Brandi Carlile, pluri-vincitrice di Grammy e come lui paladina della causa Lgbtq. Un sodalizio che secondo la critica d’oltre Manica ha portato all’uscita non già di un disco celebrativo, bensì di una delle migliori produzioni di sempre di entrambi gli artisti, qualcosa che nelle parole di sir Elton stesso gli ha in qualche modo restituito una vitalità musicale inedita dai gloriosi "anni ‘70" e di cui la coppia ha dato prova in un concerto-evento a fine marzo al Palladium di Londra, tempio del West End.

Intervistato dalla Bbc dopo la ricomparsa in cima alle classifiche del Regno, John si è detto "stupefatto" di questo successo in età non più verde. "È davvero straordinario che la mia carriera sia durata tanto a lungo", ha commentato, sottolineando il senso di un nuovo album che arriva "dopo lungo tempo" dall’ultimo e della cui riuscita si mostra soddisfatto: in barba alle difficoltà di salute e al racconto dei momenti di "irritabilità" che ne hanno contraddistinto la lavorazione.