Elton John in difesa di Spacey Ma spunta qualche “non ricordo“

Elton John e suo marito David Furnish sono intervenuti ieri fra i testimoni eccellenti convocati dalla difesa di Kevin Spacey, 63 anni, nell’ambito del processo in corso a Londra contro il celebre attore americano – da qualche anno in disgrazia a Hollywood, nonostante si dichiari da sempre innocente – imputato di fronte alla giustizia britannica per una le denunce di 4 uomini che lo accusano di molestie e abusi sessuali risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013. La popstar 76enne e il marito sono stati sentiti in videoconferenza da Monaco in relazione a un episodio evocato da una delle presunte vittime che ha affermato di essere stato afferrato con violenza agli organi genitali da Spacey a un evento per beneficenza, un ballo di gala, svoltosi proprio nella residenza londinese di John e di Furnish nei primi anni 2000. Racconto che, pur senza poter fornire certezze assolute, il musicista e suo marito hanno contribuito a mettere in dubbio: in particolare dicendo di rammentare che l’attore fosse arrivato a casa loro verosimilmente direttamente dall’aeroporto, forse dopo un volo con un jet privato, e quindi difficilmente accompagnato in auto dal denunciante, come da questi dichiarato.

Non è mancato comunque qualche "non ricordo" di Elton e Furnish, a fronte dell’incalzante controinterrogatorio condotto da una delle due pm, Christine Agnew.