Elton John festeggia un compleanno speciale: 35 anni senza alcol e droga

Elton John ha spento 35 candeline molto importanti: non per il compleanno anagrafico, ma per quello della sua nuova vita da uomo sobrio. Il musicista inglese ha voluto celebrare l’anniversario condividendo su Instagram una foto dei fiori, dei biglietti d’auguri e dei disegni ricevuti dalla famiglia. “Grato per tutto l'amore ricevuto nel giorno del mio compleanno da sobrio”, ha scritto con affetto ai suoi follower. Nell’immagine si intravedono biglietti con scritto “Happy 35th” e dei disegni, probabilmente dei suoi due figli, che lo hanno accompagnato in questo importante traguardo. Un momento decisivo per chi, come lui, ha lottato a lungo contro la dipendenza da alcol e droghe.

Così Sir Elton John ha affrontato le sue fragilità

Era il 1990 quando l’autore di ‘Rocket Man’ e ‘Candle in the wind’ decise di prendersi una pausa dalla musica per affrontare le sue fragilità come ha ammesso lui stesso. “Ero arrivato al punto più basso. Mi odiavo, ero pieno di vergogna. Tutto quello che volevo era stare meglio”, ha raccontato tempo fa a Variety. “All’inizio pensavo che non sarei più tornato a esibirmi. Ma poi è arrivato il momento di salire di nuovo sul palco. Ero terrorizzato, ma ce l’ho fatta. Da solo, senza band. Quello show mi ha ridato fiducia: potevo farcela anche da sobrio”. Lui stesso, parlando di quel periodo ha ammesso: “Non penso che sarei sobrio ancora oggi, se non mi fossi preso quell'intero anno libero, mettendo letteralmente tutto me stesso all'interno di un programma di recupero”. E ancora: Durante quell'anno andavo fino a cinque incontri al giorno. Preparavo e servivo il tè agli incontri. Ero determinato a mettere a frutto tutto ciò che avevo imparato durante la terapia”. E così, oggi, può festeggiare un successo decisivo anche fuori dal palco e lontano dal suo amato pianoforte.

Una storia di rinascita che continua

Oggi Elton a 78 anni continua a mantenere la sua sobrietà anche grazie agli incontri con Alcolisti Anonimi e Narcotici Anonimi. Lo scorso anno aveva mostrato fiero la moneta celebrativa ricevuta per i suoi 34 anni puliti. Così, quest’anno, ha scelto di far parlare l’affetto della sua famiglia. Una storia di rinascita che può ispirare tante persone.