Elon Musk contro i giornalisti: basta titoli delle notizie su X

Elon Musk contro i giornalisti? A giudicare dall'ennesimo provvedimento assunto dal patron di X, già Twitter nell'era precendete al suo ingresso in società, sembrerebbe proprio di sì. X, infatti, ha eliminato i titoli degli articoli delle notizie che vengono condivise dai lettori tramite link sulla piattaforma social.

Il criterio guida di Elon Musk è sempre il medesimo: i media tradizionali sono una fonte di informazione meno completa di X. Quindi come favorire la piattaforma social? Eliminando i collegamenti che conducono direttamente proprio ai media tradizionali. Una forma di censura? Certo, ma non secondo Elon Musk. Il patron dell'ex Twitter ha motivato questa scelta adducendo motivazioni puramente estetiche. In sostanza la schermata di X sarebbe "più bella" senza i link in vista.

Secondo il sito Engadget, agli inserzionisti non sarebbe piaciuto il nuovo formato quando è stata mostrata un'anteprima. "I giornalisti che vogliono maggiore libertà di scrittura ed un'entrata extra, dovrebbero rivolgersi a noi" ha scritto qualche giorno fa Elon Musk.

Ed ecco qui la motivazione: far diventare la piattaforma da semplice mezzo di divulgazione di contenuti altrui a luogo in cui creare contenuti autoctoni.

Chissà se questa strategia, dirompente e decisamente aggressiva come ormai è abitudine di Elon Musk, darà i frutti sperati.