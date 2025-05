Elodie: «Sorellanza, amore, amicizia. Ecco i valori di questo film»

Cannes, 20 maggio 2025 – Per Elodie (35 anni), è la prima volta a Cannes da attrice. «Grazie a questo film ho imparato a guardare, a respirare, a farmi guardare. Ho capito che l’unica cosa che ha senso nella vita sono i rapporti», dice Elodie, che nella sua carriera – parallela a quella di cantante – come attrice ha già all’attivo un ruolo da protagonista in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, presentato alla Mostra del cinema di Venezia del 2022. In Fuori, Elodie è una ex detenuta che mette su una profumeria: ed è lì che accoglie le due amiche, interpretate da Valeria Golino e Matilda De Angelis, in una lunga sequenza nella quale si mescolano complicità, attrazione, intimità, ricordi del carcere. E in cui la sorellanza si manifesta in due atti semplici e intimi: una doccia fatta insieme, e una cena semplice, frugale, ma nella quale risuona una delicata armonia. E' il personaggio forse più delicato, più puro, più disarmante del film. Elodie parla dello sguardo di Mario Martone, e di quello della sua macchina da presa: «Non mi sentivo guardata così da tantissimo tempo. Ed è proprio quello che un attore vuole. Mario ci ha saputo guardare con attenzione, ma ci ha lasciate libere proteggendoci. Se andavi fuori registro, però, ti riacciuffava per portarti dentro». «Sorellanza, amore, amicizia sono i valori di questo film», dice Elodie, che confessa di essersi scoperta «materna, apprensiva, anche un po’ gelosa. La sensazione di amorosità permea tutto il film, ed è il frutto dello sguardo che su di noi ha posato Martone».