Elodie sexy testimonial per Durex. E su Instagram i fan impazziscono

Milano, 21 giugno 2023 – Bella da morire. Audace come poche. Elodie, 33 anni, in tour in questa estate con Marco Mengoni e la loro ‘Pazza musica’, è una donna dalle idee chiare. Pochi pudori, molta intraprendenza. Ecco allora che la cantante romana, di recente accompagnatasi al pilota Andrea Iannone (con il quale andrà a vivere a Lugano), ha deciso di accettare la proposta di Durex e ne è diventata la testimonial.

Ha esordito sul suo profilo Instagram inguainata in un costume intero marrone metallizzato cut out dagli oblò strategici sui fianchi, i lunghi capelli color caramello, e ha scritto la seguente frase “Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano” @durexitalia #adv.

Scatenati i commenti dei follower. Dalla collega Elisa Toffoli che scrive “ma come possiamo fare qua?” seguito da buffi emoticon, a chi sostiene che “Durex ha fatto il colpaccio”, chi immagina un immediato “riscaldamento globale”, chi la definisce “una dea” e donne che la descrivono come “un’opera d’arte” e mettono in discussione la loro eterosessualità. Mentre c’è chi scherzosamente invita la Durex a fare preservativi anche per gli occhi vista la bellezza disarmante della cantante.

Elodie è una donna schietta, una che va dritta al punto. Se ha accettato una pubblicità che potrebbe apparire a qualcuno pruriginosa o controversa, lo ha fatto esplicitamente per guadagnare. Legittimamente come tutti gli attori e gli artisti che registrano spot in giro per il mondo a suon di milioni. Elodie è una ragazza dalle idee chiare e certo Durex non è un brand che possa farla impallidire. Con la grinta che ha, anzi l’accoppiata appare azzeccatissima. La hit “Strobo” è stata scelta come colonna sonora dello spot. Sarà un successo, poco ma sicuro.