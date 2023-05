Elodie vince il David di Donatello, ma è polemica per l’abito total nude di Valentino

Riflettori accesi sull’abito ‘nude look’ di Elodie, bella da mozzare il fiato tutta voile e trasparenze. La cantante ha rubato la scena alla Cerimonia del David di Donatello, dove ieri sera è stata premiata per ‘Proiettili’, ritenuta la miglior canzone per il film ‘Ti mangio il cuore’. Sorpresa per il premio, ha sfilato lungo la platea con un abito sexy e molto osé, firmato Valentino. “Sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai”, ha detto la 33enne romana sul palco, travolta dall’emozione. Una carriera tutta in ascesa che consacra il suo talento, ma che ad ogni successo l’aria di gloria viene quasi spazzata via dalle polemiche. Ma i suoi fan la amano: il concerto di domani sera al Forum di Assago è ormai ‘sold out’.

Trasparenze si, ma con stile

Elodie ha puntato ancora sulla sensualità, la sua carta vincete. E si è presentata ai Lumina Studios di Roma – dove si è tenuta la cerimonia dei David di Donatello, trasmessa in diretta nella prima serata di Rai1 – in lungo e con un conturbante abito ‘total nude’. Un strategico gioco di volant asimmetrici per coprire i punti più osé, un mantello ‘en pendant’ e un impalpabile voile sul resto del corpo. Talmente sottile da mostrare (e non intravedere) il suo seducente ‘lato B’ e le forme da modella. Ed è subito scattata la polemica. A tenere banco nel gossip del ‘day after’, il suo look troppo audace. Sensuale si, ma elegantissimo: l’abito è stato disegnato per lei dalla Maison Valentino, una griffe che da sola riesce a sdoganare e a rendere impeccabile anche l’abito ‘total nude’ di Elodie.

Gli attacchi sui social

Non è la prima volta che la bella e brava Elodie finisce sotto il fuoco incrociato del popolo dei social. Risalgono a pochi mesi i feroci attacchi ricevuti dalla cantante dopo la pubblicazione di alcune foto sexy sul suo profilo social. Le hanno lanciato addosso di tutto. Da chi si è limitato a scrivere un semplice “esagerata“, a che l’ha accusata di essere “volgare” in quegli “scatti da film porno”.

Da Sanremo ai David: l’inarrestabile successo di Elodie

Se il brano ‘Due’ (certificato disco di platino) non è stato capito dal pubblico ed è arrivato in decima posizione al Festival di Sanremo 2023, il look sfoggiato da Elodie all’Ariston è stato un’ottava più alta rispetto alle altre colleghe in gara. È stata l’ultima serata a consacrarla regina: è uscita con un abito Versace, disegnato per lei nientepopodimeno che da Donatella, lasciando tutti a bocca aperta. Spacco vertiginoso e scollo in diagonale, le asimmetrie stano diventando la sua cifra stilistica. L’abito era nero, tra pizzi trasparenze, con stivali ‘cuissardes’ in raso alti fino alla coscia e sensuale decoltè in bella vista. Ieri sera, i conduttori Carlo Conti e Matilde Gioli le hanno consegnato la statuetta del David per la sua ‘Proiettili’, premiata come migliore canzone dell’anno.

Concerto sold out

Tutto esaurito per lo show di Elodie che si terrà domani sera, venerdì 12 maggio, al Mediolanum Forum di Assago (Milano). L’evento è sold out da settimane e sarà il primo Amazon Music Live prodotto in Italia. A sottolineare il carattere internazionale dell’evento, lo show è il primo spettacolo live europeo di un’artista donna trasmesso in streaming sul canale Twitch di Amazon Music Italia e Prime Video. Un altro successo per l’artista più discussa (e invidiata) del momento, che ha già collezionato due miliardi di stream, 500 milioni dei quali con “Ok. Respira”, suo ultimo album uscito a febbraio. Il brano ‘Proiettili’, premiato con il prestigioso David e interpretata da Elodie con Joan Thiele, è stata scritta da Elodie ed Elisa insieme ai produttori del brano Joan Thiele ed Emanuele Triglia.