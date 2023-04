Schlein ha una consulente d’immagine (la stessa della compagna). “Il guardaroba di Elly? Pochi pezzi, tanto colore”

Bologna, 27 aprile 2023 – Nuovo ruolo, nuova immagine. Come si confa’ ai leader in rampa di lancio, Elly Schlein ha rinfrescato il suo guardaroba, optando per un look più fresco e femminile. Ha fatto tutto da sola? No, naturalmente: il restyling della neo segretaria Pd è frutto di una concertazione con una consulente di immagine, Enrica Chicchio, che si occupa di ‘analisi del colore’ o ‘armocromia’, una disciplina molto in voga di questi tempi che anche la Schlein dice di apprezzare. In cosa consiste? Dopo aver provato diversi drappi di colore sotto il viso della cliente o del cliente, la consulente ‘armocromista’ consegna una ‘palette’ con i colori ‘sì’, quelli che più valorizzerebbero la sua persona.

Elly Schlein fotografata da Vogue (ph. Enrico Brunetti). A sinistra Paola Belloni (ph. Geraldina Bellipario)

Elly ha confessato di rivolgersi a Chicchio in un’intervista a Vogue, che in realtà parla di tutt’altro. Ma quella frase detta ‘en passent’ non è passata inosservata. In molti ultimamente avevano notato il cambio di look della segretaria dem, meno ‘di strada’, più formale. Perché i tempi di ‘Occupy Pd’ sono lontani e ora serve mettere la giacca. Ma che giacca? Niente di troppo serioso, d’altra parte non sarebbe coerente con il carattere, la storia e l’età della 37enne. Giacca sì, ma ‘casual-chic', senza mai dimenticare il colore.

Il look per Vogue

Proprio Enrica Chicchio spiega la scelta della mise con cui l’ha fotografata Vogue. “Un trench color glauco, una delicata tonalità di verde, grigio e azzurro, da molti definita salvia”. Niente è scelto a caso: “Questa tinta è il risultato di un adattamento ambientale (tipico delle piante mediterranee): sposa il suo incarnato delicato e richiama il verde che nei nostri ricordi si accompagna a giornate immerse in quella natura che va protetta e custodita”.

In gnerale la ‘filosofia Chiccio’ per Schlein punta su un “guardaroba giocato su pochi elementi, tanto colore e pezzi chiave facilmente abbinabili”. Così non c’è il rischio di sbagliare, viene da dire. L’immagine di Schlein non deve precaricare la persona: “Abbiamo bisogno di autenticità, di un look che rappresenti noi stessi. L’ unica armatura di Elly è il potere delle sue idee. Saranno la sua passione e adesione ai suoi ideali a difendere il suo (difficile) lavoro”.

Consulente di famiglia

Chicchio è diventata consulente di famiglia. Sì perché c’è il suo zampino anche dietro l’immagine che Paola Belloni, la compagna di Elly Schlein, ha utilizzato per il suo “coming out forzato”: settimane Belloni postava una sua foto in posa dove indossa una giacca in velluto blu. Nella didascalia protestava contro Diva e Donna che l’aveva paparazzata con Schlein, ritraendola per la prima volta pubblicamente in veste di ‘fidanzata di’.

Anche questa foto è frutto di una consulenza. “Io ho avuto il privilegio di mettere un po’ del mio in questa immagine potente di una donna che reclama la sua voce e protegge il suo spazio”, scrive Chicchio commentandola sul suo profilo Instagram. Il make up, effetto naturale, è pensato. Smile a quello che accompagna Elly nelle sue uscite pubbliche. Perché anche ‘acqua e sapone’ è una filosofia studiata a tavolino.