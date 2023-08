Elly Schlein suona la chitarra elettrica alla festa dell’Unità, il video in versione rocker

Castiglione del Lago, 21 agosto 2023 – Elly Schein in versione chitarrista rock alla festa dell’Unità di Castiglione sul Lago, in provincia di Perugia, la segretaria dem ha parlato di politica dal palco ma poi si è concessa una parentesi musicale imbracciando una chitarra elettrica e accompagnando la cantante in erba in una cover di ‘Zombie’ dei Cramberries. Con lei un gruppo già collaudato composto dal PD locale. C’erano il sindaco Matteo Burico, anche lui alla chitarra, Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli d'Italia, e Alessio Meloni, segretario Pd di Castiglione. Schlein si è cimentata anche in ‘Before you accuse me’ di Eric Clapton, strappando applausi al pubblico raccolto nella piccola località di Villastrada che ospita la festa.

Elly Schlein suona la chitarra alla festa dell'Unità di Castiglione del Lago