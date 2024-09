Elle Macpherson rivela: “Sette anni fa mi hanno diagnosticato un tumore al seno”

Londra, 3 settembre 2024 – Elle Macpherson rivela che le è stato diagnosticato un cancro al seno sette anni fa, che però adesso è in remissione nonostante abbia rifiutato la chemioterapia. In un'intervista all'Australian Women's Weekly, la supermodella e attrice australiana racconta infatti che sta pubblicando un libro di memorie ('Elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself') in cui affronta anche il tema della malattia e di come sia andata contro il parere di 32 medici pur di seguire un approccio olistico.

Macpherson dice di essersi sottoposta a lumpectomia e di aver ricevuto la diagnosi di carcinoma intraduttale estrogeno-recettivo HER2-positivo, un tipo di tumore al seno. Vista la diagnosi, i dottori le hanno consigliato di sottoporsi a mastectomia con radioterapia, chemioterapia, terapia ormonale e ricostruzione del seno. Ma la fondatrice dell'azienda di bellezza e benessere WelleCo, che all'epoca frequentava il no vax caduto in disgrazia Andrew Wakefield, ha deciso di non seguire la medicina tradizionale.

L'ex top australiana, che ora ha 60 anni, racconta di aver affittato una casa a Phoenix, in Arizona, per otto mesi, dove ha "curato olisticamente" il suo cancro sotto la guida del suo medico di base, un dottore in naturopatia, un dentista olistico, un osteopata, un chiropratico e due terapisti. "È stato uno shock, è stato inaspettato, è stato sconcertante, è stato scoraggiante in molti modi e mi ha davvero dato l'opportunità di scavare in profondità nel mio senso interiore per trovare una soluzione che funzionasse per me", spiega.

Quanto alla decisione di rifiutare la medicina tradizionale, sottolinea: "Dire di no alle soluzioni mediche standard è stata la cosa più dura che abbia mai fatto nella mia vita. Ma dire di no al mio senso interiore sarebbe stato ancora più difficile", aggiungendo che pensava che la chemioterapia e la chirurgia fossero troppo estreme.

Macpherson afferma di essere in remissione clinica, che definisce "benessere assoluto". E dice ancora alla rivista che i suoi figli Flynn, 26 anni, e Cy, 21 anni, e l'ex compagno Arpad "Arki" Busson hanno avuto reazioni contrastanti al suo approccio. Il Cancer Research UK (Cruk) però ha sottolineato che non ci sono prove scientifiche o mediche che le terapie alternative possano curare il cancro.