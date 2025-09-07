Domenica 7 Settembre 2025

Il coraggio di cambiare

Piero Fachin
Il coraggio di cambiare
7 set 2025
ALEX LUNG
Elisabetta II e quella frase su Meghan Markle al funerale di Filippo: nuova minaccia alla pace tra Harry e la royal family

La rivelazione-bomba contenuta in un nuovo libro che getta altre ombre sul rapporto tra la defunta regina e i duchi di Sussex. E il secondogenito di Carlo si prepara a tornare nel Regno Unito: in dubbio un incontro con il padre

Harrry al funerale del nonno, il principe Filippo, e nel riquadro la regina Elisabetta II (Foto Afp)

Harrry al funerale del nonno, il principe Filippo, e nel riquadro la regina Elisabetta II (Foto Afp)

Londra, 7 settembre 2025 – Nuove rivelazioni da corte in merito al tesissimo rapporto tra i duchi di Sussex e la compianta Elisabetta II. In particolare, è emerso che la regina si sarebbe fatta scappare un commento circa l'assenza di Meghan Markle al funerale di suo marito, il principe Filippo, scomparso nell'aprile del 2021.

A lanciare la 'rivelazione-bomba', come riportato dal Mail, è stato l'autore investigativo britannico Tom Bower nel suo nuovo libro 'Revenge' ('Vendetta'). Tra le pagine, lo scrittore ricorda come la morte del duca di Edimburgo – alla veneranda età di quasi 100 anni – sia avvenuta appena un mese dopo l'ormai celebre intervista di Oprah Winfrey ad Harry e Meghan, nella quale si resero protagonisti di accuse choc di razzismo e violenze psicologiche contro la famiglia reale.

Alle esequie si presentò solamente Harry: la ragione ufficiale dell'assenza della moglie fu il fatto che si trovava al settimo mese di gravidanza. La tensione col resto della famiglia era palpabile, ma a quanto pare Elisabetta II fu sollevata dal forfait della duchessa di Sussex. "Grazie a Dio Meghan non ci sarà", avrebbe commentato a uno dei suoi collaboratori più stretti, probabilmente rivelando che le accuse della coppia possano aver rovinato gli ultimi giorni dell'amato Filippo.

La prossima settimana, Harry tornerà nel Regno Unito per qualche giorno, principalmente per presenziare ai WellChild Awards di lunedì. Nei giorni successivi passerà del tempo con le associazioni benefiche di cui è patron, per poi ritirarsi nella campagna di Nottingham. Difficile prevedere se incontrerà re Carlo III, che attualmente si trova ancora in vacanza nella residenza scozzese di Balmoral. In ogni caso, sembra che il sovrano debba tornare nella capitale a metà settimana per le sue cure tumorali, e secondo fonti informate un incontro con il figlio non è escluso a priori. I due non si vedono dal febbraio dello scorso anno, quando Harry tornò a Londra per qualche ora a seguito della diagnosi del padre. Anche questa volta, Meghan non dovrebbe accompagnare il marito, restando in California con i due figli.

