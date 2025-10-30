Elisabetta Gregoraci nella faida di famiglia: “Io umiliata dalla ex di mio padre. Minacce e insulti, vivo nella paura”

Lui, la ex, la figlia vip. Una soap a Soverato, intrigo nella terra calabrese dei Borgia: nessuno si risenta, perché tutti qui si dichiarano già “offesi”. Lui, Mario G., 74 anni, si ritrova accusato di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni: “Macché, sono io la vittima, confido nella magistratura”. La ex compagna per oltre 10 anni, Rosita G., stilista 57enne, è la donna che l’ha denunciato: “Era gelosissimo e aveva momenti di rabbia che scatenava su di me, senza motivo. Il 31 luglio 2024 mi picchiò per strada, e minacciò di uccidermi”. La figlia di lui è Elisabetta G., 54enne notissima showgirl e conduttrice tv: “Sono io che ricevo insulti e minacce, specie sui social. E si sta formando nei miei confronti un clima d’odio che mi costringono a vivere nella paura”. Lui è Mario Gregoraci; la ex si chiama Rosita Gentile; la figlia vip è Elisabetta, ex moglie di Flavio Briatore. La soap di Soverato è iniziata in casa, è tracimata in tribunale e ora ha trovato la sua (meritata?) ribalta mediatica. Tre versioni, chissà quali – e quante – verità. Come canterebbe Brunori: possiamo pensare che il meglio è passato o illuderci che non sia ancora arrivato.

L’indagine della Procura di Catanzaro

Intanto, i fatti. La Procura di Catanzaro indaga sulle presunte violenze e molestie commesse dal padre di Elisabetta Gregoraci ai danni di Rosita Gentile: l’udienza preliminare è fissata davanti al Gup per il 5 novembre. La stilista 57enne ha raccontato a Oggi la sua versione della storia con (letterale) pena e vergogna: “La cosa più dolorosa è che, una volta che hai fatto la denuncia, tutto diventa più pesante, quasi insostenibile. Perché prima combattevi solo contro di lui poi, dopo che parli, devi affrontare anche un processo mediatico nel quale l’imputata sei tu e ogni parola che hai detto viene analizzata e soppesata attraverso la lente del sospetto. Diventi la strega, quella che cerca solo visibilità. E poco importa se per 12 anni hai vissuto nell’ombra come una vergogna”.

Un fermo immagine mostra Mario Gregoraci, 74 anni, padre della showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci

La posizione del papà di Elisabetta Gregoraci

Mario G. si proclama vittima, professa fiducia nella magistratura e sostiene di avere “ampia documentazione che prova come già nel 2021, prima di qualsivoglia iniziativa giudiziaria della Gentile”, la donna sia stata “formalmente diffidata dal proseguire l’attività persecutoria e molesta” nei suoi confronti. Lei, sempre su Oggi, ribatte: “In realtà il Tribunale ha chiesto l’archiviazione della sua denuncia. Anzi, nel febbraio 2025, dopo altre denunce per stalking, per Mario Gregoraci è scattato il divieto di dimora nei Comuni di Soverato e Davoli”.

Elisabetta Gregoraci

L’ira di Elisabetta Gregoraci: “Ho subito insulti e umiliazioni”

Infine, la figlia di Mario: Elisabetta Gregoraci. Nella faida tra papà ed ex compagna è finita nel tritacarne pure lei. “Ogni tentativo di coinvolgermi nella vicenda di mio padre Mario è illecito e prima ancora ingiusto, privo di fondamento e profondamente doloroso. Non è vero che Rosita Gentile sia stata per anni emarginata e osteggiata dalla famiglia e tanto meno che tale presunto distacco è stato la causa delle violenze. È vero il contrario”, sottolinea la showgirl. Gentile sostiene di essere stata “osteggiata dalla famiglia Gregoraci” e “allontanata a causa delle violenze subite”. Elisabetta non ci sta: “È falso. Gentile ha partecipato, negli anni e nonostante la lontananza, ai principali momenti familiari: dalla comunione di mio figlio Nathan Falco, al centenario della nonna, alla festa di auguri di Natale e alla festa del mio quarantesimo compleanno”. A rafforzare la linea di Elisabetta G. c’è una nota ufficiale firmata dall’avvocato Lorenzo Pellegrini: “È totalmente estranea ai fatti oggetto di denuncia e di accertamento giudiziario" che riguardano il padre. Il legale nega anche che Elisabetta Gregoraci non abbia mai ricevuto offese dall'ex compagna del padre: "Al contrario”, la conduttrice "ha subito insulti e umiliazioni, come documentato da una registrazione in cui Rosita afferma testualmente rivolgendosi al compagno Mario: 'Le hai generate te le putt…’”, scrive Pellegrini.

L’avvocato: “Anche Mario Gregoraci ha denunciato offese”

In chiusura, le parole dell'avvocata Ramona Gualtieri, difensore di Mario Gregoraci: “Senza volere affrontare questioni che potranno e dovranno essere sviluppate esclusivamente nelle sedi competenti si vuole evidenziare che é stata proposta una versione unilaterale dei fatti paventando una alterazione di un rapporto pretesamente deterioratosi nel tempo. Non deve infine sfuggire – conclude – che sono pendenti, nella fase delle indagini preliminari, procedimenti penali che vedono Mario Gregoraci persona offesa da condotte consumate da Gentile".