Elisabetta Canalis paparazzata con Georgian Cimpeanu: chi è il fidanzato dell'ex velina

Elisabetta Canalis a passeggio mano nella mano con Georgian Cimpeanu. Sono stati fotografati così i due novelli fidanzati, paparazzati per le strade di Los Angeles in atteggiamenti molto intimi e complici. Scatti che rompono silenzio che aleggiava da tempo intorno ai rumor di una possibile storia d’amore tra i due. Ormai è ufficiale: la 44enne Elisabetta e il 29enne Georgian, campione del mondo di kickboxing, stanno insieme.

Le immagini rubate per strada

La passeggiata romantica mano nella mano, con le dita che si toccano con delicatezza. Poi Elisabetta e Georgian che inscenano una lotta di kickboxing, con lei super atletica che gli sferra un finto calcio al collo, con uno slancio da sportiva, e lui che la blocca deciso. E ancora: un selfie insieme sorridenti sullo sfondo di Los Angeles. E alla fine lui la cinge a sé e l’abbraccia mentre continuano la passeggiata romantica nella città di Hollywood. Sono le immagini rubate dai paparazzi per le vie di Los Angeles tra il campione del mondo di kickboxing e la ex velina Elisabetta Canalis, reduce della separazione dal marito Brian Perri.

Chi è Georgian Cimpeanu

Classe 1993, il 29enne Georgian Cimpeanu è il campione del mondo nella disciplina di kickboxing. È nato in Romania, ma è cresciuto a Roma, dove si è stabilito con la famiglia quando era ancora un bambino. Ed è stato proprio nella Capitale che si è avvicinato allo sport: ha mosso i primi passi nel karate e poi è passato al kickboxing, la sua vera passione. Disciplina, determinazione e voglia di primeggiare lo hanno portato sui podi più importanti. È stato tre volte campione del mondo di kickboxing, oltre a vincere il titolo di Campione d’Italia. Quando gareggia è talmente concentrato da essersi guadagnato sul campo il soprannome di Iceman, l’uomo di ghiaccio. Tra Elisabetta e Georgian ci sono 15 anni di differenza.

La nuova storia d’amore

Dopo la separazione dal chirurgo Brian Perri, l’ex velina è uscita allo scoperto con il nuovo compagno. Nelle ultime storie social e nelle fotografie che circolavano in rete, Elisabetta era spesso sola o insieme alla figlia Skyler Eva, mentre l’ormai ex marito sembrava scomparso dalla sua vita. Secondo alcune indiscrezioni, l’accordo della separazione prevede l’affido congiunto della bambina ed è per questo che la showgirl continuerà a vivere a Los Angeles vicino all’ex marito. I primi avvistamenti tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu risalgono allo scorso marzo, quando erano stati ‘beccati’ insieme alla Fashion Week di Milano. Alcuni paparazzi li avevano visti uscire dall’appartamento milanese di Elisabetta e, senza mai dare conferme ufficiali sulla relazione, i due hanno spesso postato video e foto di allenamenti in palestra.

Lo sport: una passione che li unisce

I due novelli fidanzati condividono la passione per workout ad alto impatto. La ex velina si tiene in forma con esercizi molto intensi in palestra, mentre il campione di kickboxing si dedica quotidianamente a un allenamento di tipo militaresco.